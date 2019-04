Von Thomas Seiler

Heiligkreuzsteinach. "Sehr ambitioniert" und gleichzeitig solide finanziert": So beschrieb Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl den Haushalt für das laufende Jahr, den der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, Werner Fischer, nun dem Gemeinderat vorlegte. Die Räte hatten daher wenig zu meckern. Der Gesamtergebnishaushalt von 5,8 Millionen Euro weise zwar im Ressourcenverbrauch ein Defizit von 27.400 Euro auf, allerdings lasse sich dies kurzfristig über das Basiskapital ausgleichen, betonte Fischer. "Langfristig geht das allerdings nicht", warnte er vor unliebsamen Folgen.

Eine ganz andere Situation lieferte im Gegensatz dazu der Gesamtfinanzhaushalt von 5,4 Millionen Euro, der sich gegenüber 2018 um sage und schreibe 417.100 Euro erhöhte und damit zu einem Zahlungsmittelüberschuss, dem sogenannten "Cash Flow", von 206.000 Euro führte. Aber gerade hier drückten der GVV-Geschäftsführer und später ebenfalls Pfahl ganz gehörig auf die Euphoriebremse. Zumal man aufgrund der Investitionssumme und Schuldentilgung, die über 1,4 Millionen Euro liegen, mit dem Überschuss und der Reduktion der Liquidität um 471.700 Euro die kommunale finanzielle Verfügungskraft noch über 1,2 Millionen Euro halten kann. Vertretbar hielt Fischer zudem die Darlehensaufnahme von 450.000 Euro, wobei sich der Schuldenstand, den man bislang um über 600.000 Euro abgebaut hatte, auf rund 1,5 Millionen Euro erhöht. "Dies macht eine Pro-Kopf-Verschuldung von 581 Euro aus", rechnete er vor.

Zu den geplanten Investitionen gehört die Erneuerung des Mühlrades an der Steinach.

Da aber laut seiner Prognose im Jahr 2022 der "Cash Flow" nur knapp über 40.000 Euro liege und der Ergebnishaushalt mit einem Verlust von mehr als 230.000 Euro in den Keller rutscht, malte er am Ende doch ein düsteres Bild. "Wir müssen weiterhin sehr sparsam sein und unsere Einnahmen verbessern", vertiefte er dieses Szenario.

Damit meinte Fischer eine Erhöhung der Einwohnerzahl. Zwar verspüre man eine "steigende Nachfrage an Grundstücken, die wir leider nicht in unserem Eigentum haben", machte Fischer hierbei die Misere aus. Das bedeute aber, "die bereits begonnenen Schritte zur Ausweisung und Erschließung von eigenem Bauland intensiv und zügig" voranzutreiben, meinte er. Mit dieser Forderung rannte er nicht nur beim Kommunalparlament offene Türen ein. Man wolle nämlich weiterhin an dem "liebenswerten Wohnort" stricken und damit an "einem schönen Platz zum Arbeiten", an dem "man sich wohlfühlt und den man sein eigenes Zuhause nennt", betonte Pfahl. Zudem stimme in der Kommune noch die Infrastruktur, was die Attraktivität genauso steigere wie das Klimaschutzkonzept, der Ausbau der Ganztagesbetreuung für die Kinder sowie der große Katalog an Investitionen.

Dazu nannte sie ebenso wie Fischer den Ausbau zur Versorgung mit schnellem Internet, die Erneuerung des Daches der Steinachtalhalle und die dortige Verbesserung der Wärmedämmung an sowie die Fortsetzung der Straßensanierungsarbeiten im Geisberg. Hinzu gesellen sich die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Heddesbacher Weg, der Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) und eines Anhängers für die Freiwillige Feuerwehr.

Auch das Dach der Steinachtalhalle soll erneuert werden. Fotos (3): Alex

Auf der Agenda stünden darüber hinaus unter anderem eine Erweiterung der Urnenwand genauso wie weitere Bestattungsformen auf dem Friedhof, die Anschaffung eines Minibaggers für den Bauhof, weitere Umbaumaßnahmen am Rathaus und die Erneuerung des Mühlrades bei der von vielen geschätzten Wanderstrecke entlang der Steinach. Zudem sind neue Spielgeräte auf den Spielplätzen, die E-Tankstelle für Elektrofahrzeuge nebst freiem W-Lan und nicht zuletzt die Optimierung der Straßenbeleuchtung sowie der Austausch von Holzmasten für die Stromversorgung vorgesehen.

Dass dies alles viel Geld verschlingt, ließ Fischer nicht unerwähnt. Deshalb freute er sich über Einkommensteueranteile von über 1,5 Millionen Euro und Schlüsselzuweisungen fast in gleicher Höhe, was 57 Prozent der Gesamteinnahmen des Finanzhaushaltes ausmacht. Als positiv wertete er die Zuweisungen für die Kinderbetreuung von 367.700 Euro, was er insbesondere auf die jetzt 20 Kinder im Alter von über drei Jahren zurückführte. Luft nach oben sah er dagegen bei der Gewerbesteuer, weil die 320.000 Euro lediglich von 48 Betrieben kommen. Nicht zuletzt sorgten die Zuschüsse von knapp 334.000 Euro dafür, dass das Budget der Kommune im Lot bleibe, wie Fischer dazu bemerkte.