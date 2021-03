Heiligkreuzsteinach/Heidelberg. (ths) Den 12. Juli 2020 würde der 22-jährige Angeklagte am liebsten aus dem Kalender radieren. Denn damals hatte ein "Augenblicksversagen", wie Richter Norbert Will in seiner Urteilsbegründung im Heidelberger Amtsgericht feststellte, "schwerwiegende Folgen". Bei einem Unfall bei Heiligkreuzsteinach starb damals ein Motorradfahrer. Der 22-Jährige wurde nun wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 20 Euro und einem zweimonatigen Fahrverbot verurteilt. Will tat sich aber schwer mit der Urteilsfindung, was sich im gesamten Prozess auch widerspiegelte.

Rückblick: Gegen 15 Uhr kehrte der damals 21-jährige Maschinenbaustudent aus dem Rheinland an besagtem Sonntag mit seiner Freundin von einem Tagesausflug nach Heidelberg zurück nach Waldmichelbach, wo diese in einer Reha-Maßnahme weilte. Er wählte mit seinem VW-Passat die Strecke über Lampenhain und wollte dann an der Kreuzung zur Kreisstraße K 4122 nach links in Richtung Ober-Abtsteinach abbiegen. Er hielt an, weil auf der Vorfahrtsstraße ein Motorrad vorbeifuhr. Dabei schaute er nach links und rechts, bevor er weitersteuerte, erzählte der ausgebildete Mechatroniker im Prozess. Dabei übersah er wohl das spätere Opfer, den 59-jährigen Biker aus Mannheim, der bergabwärts von Ober-Abtsteinach nach Heiligkreuzsteinach fuhr. Ein "Schulterblick nach links" vor dem Anfahren in die Kreisstraße hätte genügt, so die Staatsanwältin, um die Kollision mit tödlichem Ausgang zu verhindern. Sie hielt deshalb den jungen Rheinländer für schuldig und beantragte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 25 Euro und einen dreimonatigen Führerscheinentzug.

"Sorgfältigkeitsverstoß mit Todesfolge"

Der Nebenklage-Vertreter der 57-jährigen Witwe erkannte einen "Sorgfältigkeitsverstoß mit Todesfolge". Erschwerend käme hinzu, dass die Ehefrau nach dem Tod ihres Mannes nämlich mental in ein tiefes Loch gefallen und sogar einen Herzinfarkt erlitten habe.

"Jenseits von Haft- und Geldstrafe und einem Fahrverbot" siedelte der Verteidiger dagegen seinen Antrag auf Freispruch an und schrieb dem Opfer "eine Mitverantwortung" zu, weil er einen falschen Bremsvorgang gewählt habe. Er bezog sich hierbei auf die Expertise des Gutachters und die Einlassung eines von drei geladenen Polizisten. "Bei optimalem Bremsen hätte man das Unfallgeschehen verhindern können", so der Sachverständige. Dies müsse der Fahrer aber regelmäßig trainieren und setze im Prinzip fast Profitum voraus, um falsche menschliche Instinkte auszuschließen, lautete dazu die Aussage des Polizisten.

Hinzu gesellte sich, dass das Opfer an diesem Tag die Maschine seiner Frau fuhr, die im Gegensatz zu seiner eigenen kein Antiblockiersystem besaß. Dass ein solches den Unfall wohl verhütet hätte und ein 30 Meter entfernter Busch am Straßenrand "für eine Sekunde die generelle Sicht" auf die Vorfahrtsstraße hemmte, reichte dem Richter allerdings ebenfalls nicht, sich der Haltung des Verteidigers anzuschließen. Er stellte keine Mitschuld bei dem Opfer fest.

Der Richter schrieb das Geschehen ausschließlich der Fahrlässigkeit des Angeklagten zu, wertete aber einiges zu seinen Gunsten. Demnach besaß jener seit seinem 17. Lebensjahr den Führerschein und galt, wie es der Blick in Register und die Aussage seiner Freundin belegten, als umsichtiger und vorausschauender Lenker. Ferner leistete er sofort mit seiner Freundin Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Doch der Aufprall war so stark, dass das Opfer noch am Unfallort verstarb. Danach suchte das junge Mitglied der Feuerwehr Hilfe in der Notfallseelsorge. Hoch rechnete der Richter dem Angeklagten noch an, dass er seine Schuld einräumte und auch den Kontakt zur Ehefrau suchen wollte.