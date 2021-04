Von Karin Katzenberger-Ruf

Heiligkreuzsteinach. Fünf Grad Celsius, leicht bewölkt, Bodenfeuchte: So waren die Wetterbedingungen, als sich Nina Donohou und ihre neunjährige Tochter Zoe abends zum "Kröten sammeln" in Heiligkreuzsteinach aufmachten. Und das hat sich gelohnt! In anderthalb Stunden trugen sie 226 Kröten über die Landesstraße L 535. Wie schon im Vorjahr hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Steinachtal oberhalb der Böschung auf der Ostseite der Straße mit Hilfe von Bauhof und Feuerwehr einen 475 Meter langen Drahtzaun errichtet und 27 Eimer in den Boden versenkt. Dies soll als Auffangstation für Amphibien auf dem Weg zu den Laichgewässern dienen. Das sind in diesem Fall vor allem die Forellenteiche unterhalb der anderen Straßenseite, in der Nähe vom Sportplatz.

So viele Tiere gerettet zu haben, versetzte die beiden Sammlerinnen in Euphorie. Deswegen mussten Stefan Wagner als Organisator der Aktion und der BUND-Vorsitzende Jochen Schwarz informiert werden. Diese zogen daraufhin nochmals selbst los, um alle Eimer zu kontrollieren. Dort befanden sich weitere 107 Kröten oder waren gerade dabei, über den Drahtzaun zu klettern. "Die Nächte zuvor waren den Tieren einfach zu kalt, da war nicht viel los", sagte Wagner.

Nina Donohou und Tochter Zoe im Einsatz für die Kröten. Foto: Katzenberger-Ruf

Und die Bilanz dieser nächtlichen Hilfsaktion: genau 333 Gerettete. Nach einer digitalen Informationsveranstaltung zu der Aktion hatten sich um die 50 Helfer zum ehrenamtlichen Kontrollgang gemeldet, der im Idealfall am späten Abend oder am frühen Morgen stattfinden sollte. Darunter waren auch die sieben Mitglieder des Jugendgemeinderats von Heiligkreuzsteinach. Anfang der Woche waren bereits über 600 Kröten registriert, unter anderem 230 in drei Nächten. Der Drahtzaun kann nicht alle Leben retten, doch laut Wagner kamen 2020 und in dieser Saison weit weniger Tiere unter die Räder als früher. "Die Linienbusse halten sich noch am ehesten an die zulässige Geschwindigkeit oder fahren langsamer als sonst" weiß Stefan Wagner. Von Auto- und Motorradfahrern könne er das nicht behaupten. Die Kröten-Helfer sind indessen angehalten, bei ihrer Arbeit Warnwesten zu tragen und die Tiere in Höhe der zweiten Parkbucht in Richtung Altneudorf auszusetzen.

Damit nochmals zu Nina und Zoe, die an besagtem Abend auch "Laichplatz-Rückkehrer" von der Straße aufsammelten: "Wir sind schon sehr tierlieb", sagt die Mutter über den nächtlichen Einsatz. Das häufige Hoch- und Herunterlaufen mit Eimer auf der Böschung sei durchaus anstrengend gewesen.

Der "Krötenzaun" soll übrigens mindestens bis zum 11. April stehen bleiben, vielleicht auch länger. So lange gilt allerdings auch: Autofahrer aufgepasst – Kröten kreuzen! Und Menschen ebenfalls!