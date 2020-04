Heiligkreuzsteinach. (pol/mün) Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Abtsteinach und Heiligkreuzsteinach verunglückte ein 22 Jahre alter Mann. Kurz nach der Kreisgrenze kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in eine leicht ansteigende Böschung. Dabei zog er sich Knochenbrüche am Arm zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei vermutet in ihrer Mitteilung, dass der Biker zu schnell in die Kurve gefahren ist.

An seinem Motorrad entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.