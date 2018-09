Heiligkreuzsteinach. (ths) In Sachen Breitbandausbau für ihre Kommune und die angeschlossenen sechs Ortsteile lässt Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl nicht locker. Sie verfehlt zwar den von ihr und dem Gemeinderat verfolgten und von ihr immer wieder in der Vergangenheit geäußerten "straffen und sportlichen Zeitplan", dass jeder Haushalt bis Ende diesen Jahres über ein "schnelles Internet" verfügt, möglicherweise um ein halbes Jahr. Aber sie tut alles dafür, dass das Zeitraster in der Kommune nicht noch weiter ins Stocken gerät.

Bekanntlich lässt ja die Backbone-Leitung, also das Kreisnetz, das von Weinheim her kommt und dann Heiligkeuzsteinach anschließt, noch etwas auf sich warten. Für Eiterbach stand nun im Gemeinderat die Planung der Trasse für das Glasfaser bis zum Bordstein oder bis zum Gebäude an, für die das Gremium seine Zustimmung gab. Dazu wurde der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar beauftragt, das Wiesbadener Planungsbüro Seim und Partner mit der Aufgabe zu betrauen, wofür 52.000 Euro benötigt werden.

Insgesamt setzten die Rathauschefin und der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, Werner Fischer, für den Breitbandausbau rund 1,6 Millionen Euro an - wobei schon Teilstrecken umgesetzt sind. Durch den bereits bewilligten Zuschuss von 724.000 Euro entsteht nun für den Ort ein Finanzierungsbedarf von etwa 876.000 Euro, rechnete Geschäftsführer Werner Fischer vor. Zurückgreifend auf den Gemeinderatsbeschluss im vergangenen Oktober, stehen daher eine Investitionsumlage an den Zweckverband in Höhe von 438.000 Euro an. Die gleiche Summe ergibt sich nochmals durch ein Verbandsdarlehen.

Die Gemeinde beglich bereits im vergangenen Jahr für die Umlage 150.000 Euro und setzte im laufenden Etat 200.000 Euro dafür ein, so Fischer. Je nach Baufortschritt schöpfe man aus diesem Betrag. Den Rest veranschlage man dann im Etat 2019. "Da die Ausschreibung jetzt erst erfolgt, ist derzeit nicht davon auszugehen, dass der gesamte Betrag bereits 2018 eingefordert wird und daher auch keine überplanmäßigen Ausgaben anfallen", beruhigte Fischer sämtliche Gemüter. Denn gerade Gemeinderat Hans-Ruprecht Klee erinnerte hierbei an eine einst festgelegte Obergrenze von einer Million Euro für den Breitbandausbau, die jetzt ja schon um knapp 600.000 Euro überschritten sei. Er erwartete, dass Bund und Land sich verstärkt an den Kosten beteiligen, zumal man ja dort für das "schnelle Internet" wirbt. "Die Finanzierung ist sichergestellt", gab Fischer jedoch zu bedenken und sprach sich genauso wie Pfahl dafür aus, diese Maßnahme zu Ende zu bringen. "Möglicherweise können wir noch andere Zuschusstöpfe anzapfen", baute der Geschäftsführer auf seine Erfahrung.

"Wir müssen alles dafür tun, dass wieder mehr Menschen in unseren schönen Ort ziehen - und dazu gehört einfach ein schnelles Internet", betonte die Bürgermeisterin nochmals. Pfahl lobte in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit dem Zweckverband und berichtete, dass bei den bisher erfolgten Arbeiten die eingebrachten Reklamationen zum Teil schon nachgebessert wurden.