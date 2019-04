Von Vanessa Dietz

Heidelberg/Neckargemünd. Für viele Bahn-Reisende hat die neue Woche bereits mit Stress am Morgen begonnen. Aufgrund einer technischen Störung auf der Strecke zwischen Neckargemünd und Heidelberg sind am Montag zahlreiche S-Bahnen ausgefallen. Es kam zu Verspätungen und Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage der RNZ mitteilt, war bei den Sanierungsarbeiten, die vom 12. bis 29. April laufen sollten, ein Kabel durchtrennt worden. Es sei noch nicht klar, bis wann die Störung behoben sein wird. "Techniker sind im Einsatz und arbeiten mit Hochdruck am Problem", heißt es vonseiten der Bahn.

Auch im Laufe des Tages wird es nach Angaben der Deutschen Bahn zu weiteren Ausfällen kommen. Betroffen sind unter anderem die S-Bahnen S5 und S51 in Richtung Aglasterhausen und Meckesheim. Busse sollen als Schienenersatzverkehr zum Einsatz kommen - auch auf der Strecke zwischen Neckargemünd und Heidelberg. Wie die Deutsche Bahn weiter mitteilt, brauchen Fahrten auf diesen Strecken rund 15 Minuten länger. "Aufgrund des technischen Defekts müssen S-Bahnen langsamer fahren als gewöhnlich."

Damit setzt sich das Bahn-Chaos der Osterferien fort. Bis in die Morgenstunden des heutigen Montags waren Gleise nach Heidelberg erneuert und die Strecke dadurch voll gesperrt worden. Am Bahnhof Neckargemünd mussten Reisende den Schienenersatzverkehr nehmen, um nach Heidelberg zu kommen. Zu den Stoßzeiten im morgendlichen Berufs- und im Feierabendverkehr war es aber zu Problemen gekommen: Fahrgäste hatten der RNZ von Verzögerungen berichtet.

Eigentlich hätte der Verkehr heute wieder rollen sollen. Stattdessen sorgten die Ausfälle am Morgen für lange und ratlose Gesichter an den Haltestellen. "Um 8.34 Uhr hätte die S5 in Richtung Heidelberg von Bammental aus losfahren sollen - mit einer Stunde Verspätung bin ich dann an meinem Ziel angekommen", berichtet Sabine Mack, Mitarbeiterin der Rhein-Neckar-Zeitung. In Neckargemünd hätten Reisende die S-Bahn, die rund 30 Minuten zu spät dran war, verlassen und auf Busse umsteigen müssen. "Es gab keine Ansage, keine Entschuldigung, einfach nichts", sagt Mack weiter. "Alle Fahrgäste mussten sich dann in einen Bus in Richtung Heidelberg-Altstadt reinquetschen. Ein Drittel der Leute hat aber leider nicht reingepasst - unter anderem eine Frau mit einem Kinderwagen. Und das bei der Kälte heute Morgen."

Auch der "Neckartal-ICE" zur Bundesgartenschau Heilbronn konnte nicht wie geplant seine Fahrt antreten. Eigentlich hätte der Zug mit Eröffnung der Buga am 17. April starten sollen. Doch aufgrund der Großbaustelle zwischen Heidelberg und Neckargemünd hatte sich der Start verzögert und wurde auf den heutigen Montag verschoben.

Aber ausgerechnet am ersten Tag hatte der Zug rund 45 Minuten Verspätung. Die Ursache war eine Oberleitungsstörung zwischen Mannheim und Mainz. Deswegen musste der Intercity-Express-Zug gleich zweimal, in Biblis und Worms, entgegen der Fahrtrichtung umgeleitet werden. Das teilt die Deutsche Bahn weiter mit. Der ICE, der normalerweise von Köln nach Stuttgart fährt, fährt bis 4. Oktober auch durch das Neckartal bis nach Heilbronn. Die Störung soll mittlerweile behoben worden sein.