Wilhelmsfeld. (ths) Verhalten optimistisch klang der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Schönau, Werner Fischer, als er dem Wilhelmsfelder Gemeinderat die jüngste Entwicklung des derzeitigen Haushaltverlaufs mitteilte. Eines stimmte jeden der Ratsmitglieder froh: "Wir sehen aktuell keine Notwendigkeit, einen Nachtragshaushalt aufzustellen", betonte Fischer.

Dies begründete er damit, dass Bund und Land angesichts der Corona-Pandemie die ausgefallenen Schlüsselzuweisungen, das Minus bei der Gewerbesteuer sowie die höheren Zahlungen für den Öffentlichen Nahverkehr übernehmen. Nur die um 239.000 Euro verminderten Einkommensteueranteile gegenüber der Planung "müsse man schlucken", so sein Wermutstropfen.

Da die Ergebnisrechnung in der Haushaltsplanung schon vor Corona ein Defizit von 385.100 Euro vorsah und auch der Zahlungsmittelbedarf mit knapp über 100.000 Euro in den roten Zahlen stecke, fange man das alles über die Verminderung der Liquidität auf. Da jener Negativfluss in der Ergebnisrechnung auch im kommenden Jahr bleibe, appellierte Fischer an die Politik, die ständig gestiegenen Standards und Anforderungen an die Kommunen zurücknehmen, "damit wir eine Entlastung bei den Ausgaben bekommen".

Im investiven Bereich flossen von den eingeplanten Investitionen in Höhe von 819.000 Euro laut Fischer bereits rund 550.000 Euro ab. Bei der Straßenerneuerung in der Silbergasse und der José-Rizal-Straße komme es zu überplanmäßigen Aufwendungen und auch die erste Rate für das neue Feuerwehrfahrzeug von 100.000 Euro schlage zu Buche. Ob neben dem notwendigen Liquiditätsabbau um 612.000 Euro noch ein Darlehen aufzunehmen ist, gelte abzuwarten.

Bei einem zeigte sich Fischer trotz der nicht ganz so dramatischen Corona-Auswirkungen für das Jahr 2021 dennoch recht pessimistisch: "Ich glaube kaum, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen." Denn gerade bei den geringeren Einkommensteueranteilen und ebenfalls bei der Gewerbesteuer sei äußerste Vorsicht am Platz. Eine Einschätzung, die Bürgermeister Christoph Oeldorf in seiner Stellungnahme uneingeschränkt teilte.