Die Karl-Bühler-Schule wird zurzeit saniert und erweitert. Auch 2019 nimmt die Gemeinde dafür wieder viel Geld in die Hand. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. "Wir haben uns mit langfristigen Zielen zum Wohle der Gemeinde Meckesheim beschäftigt." Das machte Bürgermeister Maik Brandt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in seiner Rede zur Einbringung des Haushalts 2019 deutlich. Die Verabschiedung des Zahlenwerks soll dann bei der nächsten Zusammenkunft des Gremiums am 23. Januar erfolgen.

Ehe der Rathauschef auf einzelne Projekte einging, war es ihm wichtig, einige zentrale Aspekte hervorzuheben. "Entscheidungen, die wir heute treffen, sollen für künftige Generationen refinanzierbar bleiben", erklärte Brandt. Andererseits seien alle in den Haushalt eingebrachten Investitionen "sinnvoll und auch notwendig".

Konkret gehe es um ein "ambitioniertes Investitionsvolumen" in Höhe von 6,8 Millionen Euro, für das 1,1 Millionen Euro an Krediten und 2,6 Millionen Euro an eigenen Kassenmitteln benötigt werden. Die Maßnahmen, die 2019 umgesetzt werden sollen, sind in sieben Themenfelder untergliedert:

Hintergrund Die Eckpunkte des Haushalts "Das ist, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen", stellte Martin Stricker in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats dar, in welcher der Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 vorgestellt wurde. Was der Leiter des Rechnungsamtes damit meinte, war die nunmehr erfolgte Umstellung vom kameralistischen auf das doppische Haushaltssystem. Auch [+] Lesen Sie mehr Die Eckpunkte des Haushalts "Das ist, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen", stellte Martin Stricker in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats dar, in welcher der Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 vorgestellt wurde. Was der Leiter des Rechnungsamtes damit meinte, war die nunmehr erfolgte Umstellung vom kameralistischen auf das doppische Haushaltssystem. Auch künftig nicht ändern werde sich hingegen "das Ziel der Gemeinde, nicht auf Pump zu leben". Für 2019 ist dieser Vorsatz laut Haushaltsentwurf geglückt, auch dank einer von Bürgermeister Maik Brandt als "außerordentlich robust" bezeichneten Konjunktur. Diese habe für Meckesheim den schönen Nebeneffekt, dass die Steuereinnahmen im achten Jahr in Folge sprudeln. "Ohne Steuern könnte man den Gemeindehaushalt gar nicht finanzieren", wusste auch Stricker. Anschließend fasste der "Herr der Zahlen" die Eckpunkte des Haushaltsentwurfs zusammen. Der Ergebnishaushalt verspreche demzufolge Erträge in Höhe von rund 12,2 Millionen Euro, von denen 61 Prozent vom Land kommen. "Das Land gibt, aber das Land nimmt auch", befand Stricker, denn andererseits sei das Land auch für ein Drittel der Aufwendungen in Höhe von knapp 11,7 Millionen Euro verantwortlich. Dennoch: Das Gesamtergebnis von exakt 521.200 Euro zeige, dass die Gemeinde ihr Ziel, nicht auf Pump leben zu müssen, erreichen kann. Oder anders ausgedrückt: Die Gemeinde Meckesheim erwirtschafte mehr Ressourcen, als sie verbrauche. Wenig überraschend ist, dass mit rund 6,8 Millionen Euro 89 Prozent der Auszahlungen des Finanzhaushalts in Baumaßnahmen fließen. Schließlich hatte Bürgermeister Brandt in seiner Haushaltsrede zuvor klare Worte gefunden: "Auf die Frage, wann die dringenden Sanierungsarbeiten angegangen werden sollen, gibt es meines Erachtens nur eine Antwort: Wenn nicht jetzt, wann dann?" Finanziert werden sollen diese Investitionen laut Stricker zu 38 Prozent aus eigenen Kassenmitteln, zu 46 Prozent aus den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie zu 16 Prozent aus der Kreditaufnahme von 1,1 Millionen Euro. (lew)

Karl-Bühler-Schule: Weitere 2,1 Millionen Euro fließen 2019 in den neuen Anbau und die Sanierung des A-Baus. Zudem ist künftig mit weiteren Kosten zu rechnen, vor allem für eine zeitgerechte Mensa und die Sanierung des Schulhofs. "Oberstes Ziel ist es, dass Kinder optimale Startchancen für ihren weiteren Lebensweg erhalten", hob Brandt hervor. Dem Ausstattungsniveau der Meckesheimer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen müsse daher ein hoher Stellenwert beigemessen werden.

Altes Rathaus: Mit den Sanierungsmaßnahmen, die der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen hat, soll im Frühjahr begonnen werden. Im Haushaltsplan sind dafür eine Million Euro vorgesehen. Die Fertigstellung soll Brandt zufolge 2020 erfolgen, inzwischen sei auch mit dem Denkmalamt eine "weitgehende Einigung" erreicht worden. Es gehe nun nur noch um Detailfragen.

Evangelischer Kindergarten: "Die hohe Nachfrage nach Kindergartenplätzen ist allen bekannt", betonte Brandt. Er freue sich deshalb, dass die Gemeinde sich entschlossen habe, darauf zu reagieren. Laut Haushaltsentwurf stehen für den eingeschossigen Neubau für vier Gruppen 750.000 Euro zur Verfügung. Zunächst muss aber der bestehende Kindergarten abgerissen werden, womit in der ersten Jahreshälfte begonnen werden soll. Brandt: "Die Abbruchgenehmigung ist zwischenzeitlich eingetroffen."

Neubaugebiete: In den kommenden Jahren sollen "mit Hochdruck" neue Wohnbauflächen ausgewiesen werden. Los geht’s in 2019 mit dem Gebiet "Hummelberg II", für das 500.000 Euro eingeplant sind. Doch das soll dem Bürgermeister zufolge nur der Anfang sein: "Die Schaffung bezahlbarer Bauplätze gehört zu den zentralsten Aufgabenfeldern der weiteren kommunalen Entwicklung von Meckesheim." Möglichst zeitnah soll etwa auch das Gebiet "Vorderer Blösenberg" baulich erschlossen werden.

Hochwasserschutz: Was lange währt, wird endlich gut: Seit Ende Oktober liegt der Gemeinde die Freigabe für das Hochwasserrückhaltebecken "Katzengraben" vor, worin Rathauschef Brandt "eine wichtige Maßnahme zum Schutz unseres Ortsteils Mönchzell" sieht. Kostenpunkt: rund 920.000 Euro. Von diesen habe die Kommune aber dank der Fördergelder in Höhe von 602.400 Euro nur etwa ein Drittel zu tragen.

Straßen und Brücken: Größtes Straßensanierungsprojekt 2018 war bekanntlich die Luisenstraße, die jedoch nicht wie geplant im November fertig wurde. Im Haushaltsentwurf sind hierfür 400.000 Euro vermerkt. Zudem müssen 2019 noch die Schlussrechnungen in Höhe von 175.000 Euro für Kettengasse, Bahnhofstraße, Oberer Auweg und Eschelbronner Straße bezahlt werden. Für den Gehweg beim Clubhaus und die Dammschüttung beim Alten Sportplatz sind 80.000 Euro eingeplant. Weitere 70.000 Euro entfallen laut Entwurf für die Sanierung des Krebsbachstegs sowie des Pilgersraingrabenstegs.

Infrastruktur: In den Eigenbetrieb Energie- und Wasserversorgung sollen 865.000 Euro investiert werden, hinzu kommen 332.700 Euro für den 2018 neu geschaffenen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.