Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan 2021, den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Energie- und Wasserversorgung sowie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasser verabschiedet. Die SPD-Fraktion lehnte das Zahlenwerk geschlossen ab.

2020 sei man dank der Finanzhilfen von Bund und Land noch "mit einem blauen Auge davongekommen", meinte Rechnungsamtsleiter Martin Stricker. Den Haushaltsplan 2021 bezeichnete der Finanzexperte allerdings unumwunden als eine "Herausforderung". Dass dies so ist, war bereits bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs in der Dezember-Sitzung festzustellen gewesen. Und auch einen guten Monat später hatte Stricker keine besseren Zahlen zu verkünden.

Unter dem Strich schließt der Haushaltsplan 2021 mit einem Minus von knapp 950.000 Euro. Geplant ist dem Rechnungsamtsleiter zufolge eine Kreditaufnahme von 3,85 Millionen Euro. Gleich in der Präambel des – inklusive Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe – 284 Seiten starken Zahlenwerks wird das deutlich, was alle kommunalen Verwaltungen in diesen Zeiten umtreibt: "Die weltweite wirtschaftliche Lage steht ganz unter dem Eindruck der Corona-Pandemie."

Die Intensität einer wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2021 werde maßgeblich von dieser globalen Entwicklung abhängen. Für Meckesheim seien im laufenden Jahr Ausgaben in Höhe von rund 12,28 Millionen Euro geplant, denen aber nur Erträge von rund 11,33 Millionen Euro gegenüberstehen. Die Gemeinde erwirtschafte also weniger Ressourcen als sie verbrauche, weshalb erstmals seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) dessen Hauptziel, die intergenerative Gerechtigkeit, nicht erreicht werden könne.

Einer der Hauptgründe dafür ist laut Stricker der Rückgang der Steuererträge. "Die aktuell verbreitete Kurzarbeit sowie ein eventueller Anstieg der Arbeitslosigkeit wirken sich auf den Einkommenssteueranteil und damit auf die Gemeindefinanzen aus." Aufgrund der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise sei zudem mit einem Rückgang bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Auf der anderen Seite sehe der Haushaltsplan 2021 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 4,89 Millionen Euro vor. Zum Vergleich: Im Haushaltsplan 2020 waren es noch rund 6,9 Millionen Euro.

Wie auch schon im Vorjahr fließt ein Großteil der Investitionen (siehe Kasten rechts) in die Sanierung des Alten Rathauses sowie in den Neubau des evangelischen Kindergartens: Die 2,9 Millionen Euro, die hierfür 2021 angesetzt sind, machen fast zwei Drittel des gesamten Investitionsvolumens aus. Weitere Gelder sind eingeplant für die Beschaffung eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehr, für die (bereits abgeschlossene) Erweiterung des A-Baus der Karl-Bühler-Schule sowie für die Neugestaltung des Schulumfeldes.

Das Fazit der Haushaltsplanung 2021 lautet: "Vor dem Hintergrund der Coronakrise und eines damit verbundenen dramatischen Rückgangs der Erträge müssen trotz allem bereits begonnene Projekte abgeschlossen werden." Aus Verwaltungssicht werde aber "eindringlich" davor gewarnt, noch nicht in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Es bleibe festzuhalten, dass für manches wünschenswerte Projekte derzeit " schlicht und einfach kein Geld da" ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird im Kernhaushalt Ende 2021 bei 738 Euro pro Einwohner liegen und in den Eigenbetrieben bei 512 beziehungsweise 592 Euro. Hochgerechnet auf alle Einwohner ergibt sich eine Gesamtverschuldung von rund 9,6 Millionen Euro.