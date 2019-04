Von Jutta Trilsbach

Mauer. Der Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung den Haushaltsplan 2018 einstimmig verabschiedet. Die Elsenztalgemeinde kann und will in diesem Jahr keine großen finanziellen Sprünge machen. Der 9,7 Millionen Euro schwere Kuchen ist wohl überlegt aufgeteilt und der Griff in den Sparstrumpf sowie eine Kreditaufnahme geplant.

In ihren Stellungnahmen (siehe Bericht unten) machten die Ratsmitglieder eines deutlich: Nach den hohen Investitionen in Straßen- und Kanalsanierungen, das Feuerwehrgerätehaus und die Neugestaltung des Sportplatzes sollen lediglich Ausgaben im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und im Sinne einer lebens- und liebenswerten Gemeinde getätigt werden.

Hintergrund Gesamtvolumen: 9,7 Mio. Euro (Vorjahr: rund 10,2 Mio. Euro). Verwaltungshaushalt: 8,5 Mio. Euro (Vorjahr: 8 Mio. Euro). Vermögenshaushalt: 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2,1 Mio. Euro). Verwaltungshaushalt: 5,6 Mio. Euro Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen; 2,4 Mio. Euro Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb; 560.000 Euro sonstige Einnahmen. Zuführung an den [+] Lesen Sie mehr Gesamtvolumen: 9,7 Mio. Euro (Vorjahr: rund 10,2 Mio. Euro). Verwaltungshaushalt: 8,5 Mio. Euro (Vorjahr: 8 Mio. Euro). Vermögenshaushalt: 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2,1 Mio. Euro). Verwaltungshaushalt: 5,6 Mio. Euro Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen; 2,4 Mio. Euro Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb; 560.000 Euro sonstige Einnahmen. Zuführung an den Vermögenshaushalt: 477.000 Euro (Vorjahr: 170.000 Euro). Schuldenstand: 2,06 Mio. Euro (3960 Einwohner); Pro-Kopf-Verschuldung bei 522 Euro. Vermögenshaushalt: Einnahmen aus Krediten 220.000 Euro; Zuführung aus Verwaltungshaushalt 477.000 Euro; Zuweisungen, Zuschüsse 170.000 Euro; Allgemeine Rücklage 200.000 Euro; Entnahme aus Rücklage 330.000 Euro. Wasserwerk Mauer 2018: Erfolgsplan 381.900 Euro; Vermögensplan 1,4 Mio. Euro; Kreditneuaufnahme 200.000 Euro; Verschuldung (ohne Kreditaufnahme) 565.540 Euro; Jahresverlust 15.000 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Doch bevor Monika Czemmel, vormals Eggensperger, die Eckdaten des umfangreichen Zahlenwerks (siehe Kasten rechts) präsentierte, dankte Heike Kramer (CDU) der Kämmerin für die geleistete Arbeit. Die stellvertretende Bürgermeisterin gratulierte im Namen des Gremiums mit einem Blumengruß zur Hochzeit. Monika Czemmel betonte: "Die positiv beständige Einwohnerentwicklung ist eine gute Grundlage bei der Berechnung unseres Finanzhaushalts und macht sich im Verwaltungshaushalt bei den Steuereinnahmen mit einem Plus von 460.000 Euro bemerkbar."

Nach der detaillierten Präsentation der Kämmerin bedankte sich der Rathauschef in seiner Haushaltsrede bei den Gemeinderäten für die souveräne, faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Er führte an: "2017 ist besser gelaufen als geplant, wir haben gut gewirtschaftet!" Auch in diesem Jahr müsse jede Ausgabe gut überlegt sein und besonnen getätigt werden, um die Gemeinde weiterhin handlungs- und zukunftsfähig zu erhalten, so Ehret.

Kleinere Ausgaben habe der Gemeinderat als Einsparpotenziale und Klimaschutzmaßnahmen in den Haushalt eingestellt: Tausch der Pumpen in der Schule und Sport- und Kulturhalle sowie im Hallenbad in Höhe von 35.000 Euro sowie die notwendige Umrüstung von Straßenlaternen auf LED-Technik für 32.000 Euro. "Es muss aber nicht jede Laterne umgerüstet werden, wir haben neuere Lampen, bei denen sich dies nicht amortisieren würde", begründete Ehret und zählte auf: Für den Breitbandausbau 250.000 Euro, für die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr 18.000 Euro sowie die Pauschalen für Straßen- und Kanalsanierungen von insgesamt 200.000 Euro.

In den Ausbau der Breitbandversorgung ist ein Zuschuss von 250.000 Euro an den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar eingestellt, 50.000 Euro für die erste Planungsrate der Sport- und Kulturhalle und 260.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken. "Wir haben eine Neukreditaufnahme für 2018 geplant und es muss, abhängig von weiteren Entscheidungen, mit weiterem Kreditbedarf gerechnet werden", kündigte Ehret an. Auch das Wasserwerk der Gemeinde müsse mit einem Zuschuss in Höhe von 200.000 Euro gestützt werden, Sanierungen von Wasserleitungen seien mit 332.000 Euro eingeplant. Zum Schluss gab es noch eine gute Nachricht: "Wir werden den Zins für Frischwasser nicht erhöhen."