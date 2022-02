Von Agnieszka Dorn

Lobbach. Keine Kreditaufnahme und somit keine Neuverschuldung sieht der Haushaltsplan 2022 in Lobbach vor. "Die laufenden Aufgaben und die geplanten Investitionen können auch in diesem Jahr wieder mit Eigenmitteln und Zuschüssen finanziert werden", sagte Bürgermeister Edgar Knecht in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in der Maienbachhalle. Auf der Tagesordnung stand die Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfs fürs laufende Jahr. Auch die Pro-Kopf-Verschuldung soll sinken: um rund 18 Euro gegenüber dem Vorjahr auf etwa 183 Euro.

Die Maßnahmen seien solide durchfinanziert, sagte Knecht. Daher müssten freiwillige Leistungen für Vereine, Sport und Jugendförderung nicht eingeschränkt werden. Ob Feste stattfinden können, hänge von der Corona-Situation ab. Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen seien aber nicht vorgesehen.

Investiert wird dennoch: Für die Grundschule im Ortsteil Waldwimmersbach sind 210.300 Euro eingeplant. Davon fließen rund 86.800 Euro in neue Außenjalousien, Fußböden und Treppenbeläge. Der laufende Schulbetrieb ist mit rund 123.500 Euro angesetzt. Neben genannten Erneuerungen sei ab 2022 die umfassende Digitalisierung der Grundschule mit neuer Ausstattung samt Computerraum geplant, so Knecht. Vorgesehen seien dazu bauliche Maßnahmen, unter anderem mit Glasfaseranschluss.

Investiert wird auch in beide Kindergärten: Für Sanierungen, Modernisierung und Einrichtung wurden für den evangelischen Kindergarten in Waldwimmersbach und den katholischen Kindergarten in Lobenfeld rund 330.000 Euro eingestellt. Weiterhin sollen Sirenen als Frühwarnsystem im Katastrophenschutz in Waldwimmersbach und Lobenfeld errichtet werden. Ein Zuschussantrag beim Land dafür wurde bereits gestellt, im Haushaltsplanentwurf schlägt dies mit 28.000 Euro zu Buche.

Auf das Zahlenwerk ging Kämmerer Bernhard Münch genauer ein. Die Sanierung der Maienbachhalle steht auf dem Plan: Im Frühjahr soll eine Sitzung zur Planung der Maßnahmen mit dem zuständigen Architekturbüro und dem Technischen Ausschuss stattfinden. Eine Umfrage mit Anregungen bei Vereinen und Gruppen ist bereits erfolgt. Rund 50.000 Euro sind im Jahr 2022 dafür eingestellt, die Sanierung soll die Gemeinde bis ins Jahr 2025 rund 2,3 Millionen Euro kosten. Knapp 440.000 Euro sind zudem für die derzeit laufende Sanierung der Wimmersbachhalle vorgesehen. Investiert wird zudem auch in die wohl wichtigste Einrichtung der Gemeinde: in die Feuerwehr. Eingeplant wurden hier für dieses Jahr rund 10.000 Euro, die in Planung und Neubau des Feuerwehrhauses in Waldwimmersbach fließen sollen. Und 20.000 Euro für Umbau und Ertüchtigung des Feuerwehrhauses im Ortsteil Lobenfeld. In den kommenden Jahren sind zudem weitere Maßnahmen geplant, darunter Kanalsanierungen und Hochwasserschutz, barrierefreie Bushaltestellen sowie Zaunanlagen an den Kinderspielplätzen.

Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro ordentliche Aufwendungen von gut 6,5 Millionen Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein veranschlagtes Ergebnis von 18.600 Euro. Im Finanzhaushalt stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 6,3 Millionen Euro Auszahlungen in Höhe von etwa 5,9 Millionen Euro gegenüber: Daraus resultiert ein Zahlungsüberschuss in Höhe von über 366.000 Euro. Eine Kreditaufnahme für 2022 ist nicht geplant.

Es gab auch einen Rückblick: In den ersten drei Jahren seit Anwendung des neuen Haushaltsrechts habe man keine Kredite aufnehmen müssen, sagte Rathauschef Knecht; zudem wurden Schulden abgebaut. Die Pro-Kopf-Verschuldung sank kontinuierlich seit 2018. Waren es damals noch 258 Euro pro Einwohner, so sank dieser Betrag bereits im Jahr 2019 um 18 Euro. Im Jahr 2020 waren es dann 221 Euro pro Kopf im vorläufigen Ergebnis, 2021 waren es schließlich 201 Euro im zu erwartenden Ergebnis. Einstimmig gab der Gemeinderat dem Haushaltsplanentwurf grünes Licht.