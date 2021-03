Von Benjamin Miltner

Bammental. 2019 war in der Elsenztalgemeinde das Jahr des ersten Haushalt im neuen kommunalen Recht, 2021 folgt nun der erste "Pandemie-Haushalt". "Trotz widriger Gesamtumstände in der Welt, dem Land und auch hier bei uns können wir 2021 auf einer soliden finanziellen Basis wirtschaften", wurde Kämmerin Eva-Maria Rother bei der Verabschiedung der Satzung und des Planes für das laufende Jahr im Gemeinderat fast schon pathetisch. Nach der kurzen Einleitung von Bürgermeister Holger Karl hielt sie als einzige eine Rede, die Fraktionssprecher hatten ihre Werke nur schriftlich abgegeben.

Der Haushalt komme ohne Kreditaufnahmen aus und lebe von den positiven Verläufen der Vorjahre, betonte Rother. Das gesetzlich oberste Ziel eines ausgeglichenen Haushalts werde diesmal anhand eines Fehlbetrags von knapp 0,3 Millionen Euro aber erstmals nicht erreicht. Die Gemeinde sei trotzdem in der Lage, nach dem Rekord im vergangenen Jahr mit zehn Millionen auch 2021 mit sechs Millionen Euro "kräftig zu investieren", wie Karl unterstrich.

Und so stellte der Rathauschef in seiner Etatrede die wichtigsten Projekte und Bereiche heraus: zum einen die Kinderbetreuung, deren Wichtigkeit für die Familien die Pandemie wieder einmal vor Augen geführt habe. Im Sportzentrum sei die fast sieben Millionen Euro teure neue Kita in den letzten Zügen und in Regenbogenkindergarten sowie Einrichtung "Kleine Helden" stehen Sanierungen an.

Was die Bildung der älteren Kinder angeht, investiere die Gemeinde zum einen in die Gebäude wie Sanierung und Anbau des Gymnasiums, dem bald eine ähnliche Erneuerung der Elsenztalschule folgt. Zum anderen verstärkt in die Digitalisierung mit der Ausstattung in Form von Tablets für Schüler und Lehrer, aber auch mit dem Ausbau des "schnellen Internet". "Die Digitalisierung muss auch im Ort ankommen", meint Karl und verspricht für 2021 den Anschluss ans Glasfasernetz für Schulen und Haushalte im Schwimmbadviertel sowie der Reilsheimer Straße.

Bürgermeister Holger Karl. Foto: privat

Baustellen prägen auch 2021 Bammental: Die insgesamt sieben Millionen Euro schwere Sanierung der Kreisstraße K 4160/Reilsheimer Straße soll nach über drei Jahren endlich abgeschlossen werden, dafür hat mit der Erneuerung des Hermann-Löns-Weg/Bammertsbergweg das nächste Millionenprojekt begonnen. Und apropos Millionenprojekte: Mit dem neuen Feuerwehrhaus, der Sanierung des Waldschwimmbades und der Neugestaltung des Festplatzes sollen drei weitere 2021 konkret geplant werden. Jeweils etwa 60.000 Euro sind für Photovoltaikanlagen auf der neuen Kita, den Garagen beim Rathaus und der Bauhofhalle vorgesehen.

Mit Zustimmung aller Fraktionen hat der Gemeinderat einen Haushalt beschlossen, "der die Gemeinde nach vorne bringt", sagte der Bürgermeister. Ihm war der Stolz anzumerken, wie "wir bisher durch die Krise gekommen sind" und Bammental "zu einem Leuchtturm gemacht" worden sei. Er stellte das "sagenhafte Engagement" mit so vielen tollen Ideen, Aktionen und Einsatzbereitschaft der Bürger und Ehrenamtlichen heraus: "Es ist eine Freude, diesen Zusammenhalt zu spüren."

Diesen positiven Geist wird es in den kommenden Jahren umso mehr brauchen, denn: "Die Folgen der Pandemie sind längst nicht überwunden", wie Karl betonte. Die Rahmenbedingungen hätten sich dramatisch verändert, der wirtschaftliche Einbruch sei nur durch einen Kraftakt von Bund und Land bei den Kommunen milde ausgefallen. Dieser habe auch in Bammental geholfen, ohne Einschränkungen durch das Jahr zu kommen. "Machen wir uns nichts vor, das kann nicht beliebig wiederholt werden", so der Rathauschef. Anders als für 2021 sind für die Folgejahre auch jeweils 2,5 Millionen Euro Kreditaufnahmen geplant, erklärte Rother. Die vor Kurzem noch üppige Rücklage – nun Liquidität genannt – soll zum Jahresende bei geplanten 0,6 Millionen Euro liegen. "Die Hochrechnung 2020 lässt jedoch eine Liquidität von 3,3 Millionen Euro erwarten", so die Kämmerin. Dennoch müsse man neben den Ausgaben auch Erträge wie Entgelte für Leistungen, insbesondere Benutzungsgebühren, regelmäßig überprüfen und anpassen.