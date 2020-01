Von Klaus Emig

Wiesenbach. Was kann sich Wiesenbach in diesem Jahr leisten? Wo wird investiert? Was muss noch warten? Antworten auf diese Fragen gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Denn da sollte das Kommunalparlament über den Haushalt 2020 entscheiden.

Dieser wichtige Beschluss wurde ohne Bürgermeister Eric Grabenbauer getroffen. Der Rathauschef war erkrankt und so begrüßte sein Stellvertreter Markus Bühler die zahlreich erschienenen Besucher der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr. Den Haushalt präsentierte dagegen Sabine Layer, die Leiterin des Rechnungsamts.

Das Zahlenwerk der Gemeinde ist nicht komplett neu. Bereits bei der Gemeinderatssitzung im Dezember 2019 war der Planentwurf vorgestellt und beraten worden. Seither haben sich aber noch einige Posten geändert, wie Layer erläuterte. Folgende Änderungen sind demnach in den nun vorgelegten Entwurf eingeflossen: Der voraussichtliche Ertrag aus der Abwassergebühr wurde von 575.000 Euro auf 508.000 Euro korrigiert, weil versehentlich ein zu hoher Betrag angesetzt worden war. Die vorläufigen Zahlen für die Kindergarten- und Kleinkindförderung wurden inzwischen vom Finanzministerium übermittelt. Die ursprünglich angesetzten Beträge wurden entsprechend angepasst und erhöht. Für die Ü 3-Kinder erhält die Gemeinde voraussichtlich 247.000 Euro und für die U 3-Betreuung 348.000 Euro. Die beschlossene weitere Senkung des Kreisumlagesatzes auf 26,75 Prozent ergibt für Wiesenbach eine Kreisumlage von 1,1 Millionen Euro, eingeplant waren rund 20.000 Euro mehr.

Hintergrund Wiesenbach. Die Pro-Kopf-Verschuldung inklusive des Eigenbetriebs liegt zum Beginn des Haushaltsjahres bei 733,50 Euro. In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Zahlen zum Wiesenbacher Haushalt für 2020 aufgeführt. Alle Angaben in Millionen Euro. Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge [+] Lesen Sie mehr Wiesenbach. Die Pro-Kopf-Verschuldung inklusive des Eigenbetriebs liegt zum Beginn des Haushaltsjahres bei 733,50 Euro. In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Zahlen zum Wiesenbacher Haushalt für 2020 aufgeführt. Alle Angaben in Millionen Euro. Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge 6,930 Ordentliche Aufwendungen 7,064 Gesamtergebnis -0,134 Wichtigste Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben 3,340 Zuweisungen und Umlagen 2,242 Entgelte für öffentl. Leistungen 0,793 Aufgelöste Inv.-Zuwendungen 0,20 Privatrechtl. Leistungsentgelte 0,186 Wichtigste Aufwendungen: Transferaufwendungen 3,554 Personalaufwendungen 1,468 Sach- und Dienstleistungen 1,043 Abschreibungen 0,660 Ordentliche Aufwendungen 0,329 Finanzhaushalt Überschuss aus Erg.Haushalt 0,327 Finanzbedarf aus Investitionen -1,090 Finanzierungsbedarf aus Tilgungen -0,077 Finanzierungsbedarf insgesamt -0,841 Liquide Mittel zu Jahresbeginn 1,509 Investitionen Wichtigste Ausgaben: Neubau Kiga/Schule/Mensa 1,0 Innerörtl. Geh- und Radwege 0,035 Barrierefreie Haltestellen 0,032 Investitionszuschuss kath. Kiga 0,030 Kreditaufnahme 0 Eigenbetrieb Wasserversorgung Erfolgsplan Erträge 0,366 Aufwendungen 0,324 Gewinn 0,042 Vermögensplan Einnahmen 0,292 Ausgaben 0,292 Kreditaufnahme 0 Schulden (zu Jahresbeginn) Kernhaushalt 1,416 Eigenbetrieb Wasserversorgung 0,867 Gesamtverschuldung 2,283

[-] Weniger anzeigen

Im Ergebnishaushalt können die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7,1 Millionen Euro durch die ordentlichen Erträge von 6,9 Millionen Euro nicht gedeckt werden. So ergibt sich im Gesamtergebnis ein Minus von 0,1 Millionen Euro.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit – ohne die sogenannten "zahlungsunwirksamen" Beträge – auf 327.000 Euro. Nach Abzug der Tilgungsausgaben in Höhe von 77.000 Euro erwirtschaftet Wiesenbach 2020 kalkulierte 249.000 Euro. Diese positive Nettoinvestitionsrate ist ein Parameter für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Trotzdem können die geplanten Investitionen nur zu etwa einem Drittel finanziert werden. Neue Kredite müssen jedoch nicht aufgenommen werden. Die Mittel in Höhe von 841.000 Euro können aus dem Zahlungsmittelbestand entnommen werden. Dieser beträgt – so der Plan – zum Jahresende voraussichtlich noch rund 668.000 Euro.

Einmütig beschloss der Rat die vorliegende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020. Die mittelfristige Finanzplanung und das Investitionsprogramm 2019 bis 2023 sowie der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs "Wasserwerk Wiesenbach" wurden ebenso einstimmig beschlossen.