Von Benjamin Miltner

Bammental. "Das ist eine Situation, die ich seit meinem Amtsantritt noch nie erlebt habe." So leitete Bürgermeister Holger Karl – immerhin seit 2010 und damit elf Jahre an der Rathausspitze – die Neuigkeiten zum geplanten Anbau des Gymnasiums in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats ein. Eigentlich hätten die Bürgervertreter über ein ganzes Bündel an Aufträgen entscheiden und somit gewissermaßen den Startschuss für die Bauarbeiten geben sollen. Eigentlich.

Doch weil bei zwei von fünf ausgeschriebenen Gewerken gar keine Angebote eingingen und bei zwei weiteren potenziellen Auftragsvergaben Mehrkosten im sechsstelligen Bereich gegenüber der Berechnung drohten, wurde die Ausschreibung komplett zurückgezogen. Damit verzögert sich der Schulanbau um mindestens ein halbes Jahr – die eingangs erwähnte Premiere des Rathauschefs war also weiß Gott keine schöne.

"Uns hat es jetzt leider auch getroffen", berichtete Oliver Busch. Der Bauamtsleiter spielte dabei auf die Lieferengpässe und die daraus resultierenden Kostensteigerungen auf dem Bau an, die spätestens jetzt auch im Elsenztal angekommen sind. Konkret: Was die Fassade sowie den Rohbau angeht, so liegen die eingegangenen Angebot für die Arbeiten am geplanten Anbau um über 20 Prozent und somit jeweils einen sechsstelligen Betrag über den Kostenberechnungen.

Für den Trockenbau sowie die Elektro- und Gerätetechnik inklusive Baustelleneinrichtung gingen gar keine Angebote ein. "Wir können somit auch die anderen Gewerke nicht vergeben, weil wir überhaupt nicht mit den Arbeiten anfangen können", betonte Rathauschef Karl. Mit Verweis auf Gespräche mit einem Anwalt betonte indes Busch. "Die Aufhebung der Ausschreibung ist alternativlos."

Ganz so eindeutig sahen es die Bürgervertreter nicht, auch wenn es bei der Abstimmung keine Gegenstimmen gab. So fürchtete etwa Rainer Stetzelberger (CDU/BV), dass bei der nächsten Ausschreibung noch höhere Preise aufgerufen werden. "Die Lage im Handwerk ist desaströs", glaubte er an keine schnelle Besserung beim Rohstoffmangel. Die Arbeiten freihändig ohne Ausschreibung zu vergeben, sei nicht möglich, wie Bauamtsleiter Busch auf Nachfrage von Albrecht Schütte (CDU/BV) erklärte. "Wir müssen definitiv noch einmal ausschreiben." Rüdiger Heigl (SPD) regte derweil an, die Arbeiten gebündelt an einen Generalunternehmer zu vergeben. Dies sei im Schnitt etwas teurer, aber sicherer.

Glück im Unglück: Der Zeitraum für die fest eingeplante staatliche Förderung des Schulanbaus startet erst mit Baubeginn. Hier wirkt sich die nun eingetretene Verzögerung also nicht negativ aus. Leidtragender ist vorerst nicht das Gemeindesäckel, sondern das Gymnasium, im Endeffekt also die Schüler und Lehrer. Sie müssen nun länger warten auf neue Fachräume: einen "Multifunktionsflur mit Aula-Situation" sowie eine Erweiterung des bestehenden Lehrerzimmers.

Das alles und mehr sollte auf drei Geschossen und in Summe gut 700 Quadratmetern für rund zwei Millionen Euro bis zum kommenden Frühjahr entstehen. Diese Zeit ist nun eher als Start- denn als Schlusspunkt der Arbeiten vorgesehen, wie Karl auf Nachfrage von Rüdiger Heigl erklärte. "Wir geben den Firmen nun Zeit für ihre Dispositionen und setzen darauf, dann für alle Gewerke ein ordentliches Angebot zu bekommen", so der Rathauschef.