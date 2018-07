Von Christoph Moll

Heiligkreuzsteinach-Lampenhain. Genauso wie die deutsche Nationalmannschaft ist Mathilda eigentlich schon im "Urlaub". Denn nach dem frühen Aus von "Jogis Jungs" bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland sind auch die Einsätze für das Alpaka als "Orakel aus dem Odenwald" beendet. Eigentlich.

Doch Mathilda wird noch einmal "eingewechselt": Vor den heute beginnenden Viertelfinalspielen tippt der Wuschelkopf vom Hof der Familie Bretschi in Lampenhain aus den acht im Turnier verbliebenen Mannschaften den Weltmeister und ist sich sicher: Brasilien holt den Titel! (siehe Video)

Wäre es nach Mathilda gegangen, dann wäre Deutschland nicht in der Vorrunde ausgeschieden. Denn das WM-Orakel hatte zum einen auf Siege gegen Mexiko und danach auch gegen Schweden getippt, was auch für ein Weiterkommen gereicht hätte. Mit zwei von drei Tipps - dem Sieg gegen Schweden und der Niederlage gegen Südkorea - lag Mathilda goldrichtig. Ob sie so treffsicher auch den Weltmeister tippen kann?

Hintergrund Heiligkreuzsteinach-Lampenhain. (cm) Das WM-Orakel Mathilda einmal persönlich kennenlernen und mit ihm eine Stunde lang über die saftig-grünen Wiesen im Odenwald streifen: Die RNZ verlost zusammen mit dem Bretschi-Hof im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Lampenhain einen einstündigen Spaziergang mit Mathilda und einem weiteren Alpaka aus der insgesamt achtköpfigen Herde.

Dieses Mal hatte die Alpaka-Dame nicht wie bisher die Auswahl zwischen zwei Eimern, sondern nun gleich zwischen acht: Denn mit Uruguay, Frankreich, Brasilien, Belgien, Schweden, England, Russland und Kroatien sind noch acht Mannschaften im Turnier, die Weltmeister werden können.

Die Eimer mit den Landesflaggen der Mannschaften wurden von links nach rechts in der Reihenfolge der Viertelfinalspiele aufgestellt - darin: eine leckere Getreidemischung. Zunächst schaute Mathilda etwas skeptisch, steuerte dann aber zielsicher ohne große Umwege den Brasilien-Eimer an. Heißt: Die Südamerikaner werden Weltmeister!

Zudem tippte der Wuschelkopf mit dem kuschligen Fell dann auch noch den Gegner für das Finale am Sonntag, 15. Juli: Hierfür steuerte Mathilda den England-Eimer an, entschied sich dann aber im letzten Moment für Schweden. Das wäre im Gegensatz zu Brasilien eine echte Überraschung!

Aber bei Mathildas Tippsicherheit ist damit zu rechnen.