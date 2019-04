Bammental. (kaz) "Alisa sieht man schon!" Dieser Zuruf aus dem Publikum ist für Nathan Grund genug, seine Wettkampftaktik zu ändern. Dies bedeutet: weniger laufen, weiter werfen. Und doch wird der 18-Jährige seine Aufgabe nicht ganz so schnell bewältigen wie seine 23-jährige Konkurrentin. Den "Eierlauf" richtet die Handball-Abteilung des Bammentaler Turnvereins (TV) schon seit Jahrzehnten aus - so auch am gestrigen Ostermontag. Wie lange genau, weiß niemand so recht. Nur der Ehrenvorsitzende des Vereins, Gerhard Ruf, meint sich zu erinnern, dass der Brauch in den 1950er Jahren entstand. Fest steht: Nur einmal in dieser Zeit fiel der Lauf aus, weil an Ostern ein halber Meter Schnee lag.

Die Spielregeln sind schnell erklärt: Auf der Wiese hinter dem Bahnübergang am Ende der Schulstraße in Reilsheim werden 75 rohe Eier in Abständen von jeweils 75 Zentimetern platziert - und ein paar Meter davon entfernt ein Häufchen Sägemehl. Dieses ist zugleich der Startpunkt. am Montag lief dort Alisa Miltner von dort die etwa drei Kilometer nach Mauer und zurück, während Nathan Wirth als Sammler und Werfer in die andere Richtung startete: Zum Ei laufen, bücken, zurück zum Haufen Sägemehl, werfen und weiter zum nächsten Ei - immer wieder. Das ist anstrengend. Vor allem, weil zu jedem Ei immer 75 Zentimeter mehr zurückgelegt werden müssen. "Die Mathe-Spezialisten unter uns haben bei einem Stammtisch mal angefangen auszurechnen, wie viele Kilometer der Sammler laufen muss, waren sich um Mitternacht aber immer noch nicht einig", erzählt Ruf.

Das Publikum verfolgte das Spektakel vom angrenzenden Feldweg aus. Foto: Katzenberger-Ruf

Die jungen Leute, die den Eierlauf in diesem Jahr absolvierten, sind im Handballsport aktiv und legten sportlich eine Superleistung hin. BWL-Studentin Alisa, Mitglied in der Spielgemeinschaft Bammental/Mückenloch, schaffte die Strecke in 13 Minuten und einer Sekunde. Nathan, der gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr beim TV Bammental absolviert und Spieler bei der A-Jugend (Herren 2) ist, brauchte für seinen Part 14 Minuten und 59 Sekunden. Fünf Eier gingen bei ihm zu Bruch: Das erste, weil er im hohen Gras aus Versehen drauf trat, die anderen bei den immer weiter werdenden Würfen. Ein Ei traf ein Mädchen, das dann das Eiweiß im Haar kleben hatte, ein anderes Ei zersprang am Rand des Eimers, mit dem die Kinder die "Wurfeier" einsammelten.

Die Bilanz: Dem Publikum hat’s wieder Spaß gemacht und bei herrlichem Frühlingswetter schmeckte das Rührei, das gleich vor Ort serviert wurde, noch mal so gut. Nur mit den Anfeuerungsrufen, zu denen Wolfgang Hell am Megafon immer wieder animierte, klappte es nicht so gut. Dafür gab’s für die Läuferin und den Werfer donnernden Applaus.

Vielleicht sollten sich die Mathematiker vom Verein nochmals zusammensetzen und die etwaige Sammler-Strecke ausrechnen. Denn bislang waren die Läufer meistens schneller als die Sammler. Allerdings: Auch die Wiese kann wegen ihrer Unebenheiten oder auch witterungsbedingt zu einem "schwierigen Geläuf" werden. Dennoch: Auch für den Eierlauf 2020 werden sich sicher wieder zwei Freiwillige finden.