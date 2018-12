Von Benjamin Miltner

Bammental. Auch der zweite Versuch ist schief gegangen. Erneut stand die Neugestaltung des Spielplatzes an der Schwimmbadstraße/Friedhofstraße auf der Tagesordnung im Gemeinderat. Erneut wurde lange diskutiert und erneut nichts beschlossen. Anders als im Oktober wurde diesmal jedoch tatsächlich über die Sanierung abgestimmt. Das Ergebnis: ein 7:7-Patt. Die Folge: Nun geht der ganze Prozess wieder von vorne los.

Ganz von vorne fing auch die Diskussion im Gemeinderat an. Die Beobachter im großen Sitzungssaal des Rathauses täuschten sich nicht, wenn ihnen große Teile des Für und Wider um die vorgelegten Spielplatzpläne bekannt vorkamen. Sie hatten an gleicher Stelle wenige Wochen zuvor die Argumentation teils wortgleich zu hören bekommen. Damals fehlte Oliver Busch. Der Bauamtsleiter betonte nun, dass Spielgeräte strikten und europaweiten DIN-Normen unterliegen und nicht kostengünstig vom Bauhof in Eigenregie gefertigt werden können. Sonst stellte aber auch er kaum Neuigkeiten vor.

Ganz zum Ärger der Gemeinderäte. Die trugen nochmals ausführlich ihre Kritik vor: Es gibt zu wenig Nachhaltigkeit bei dem für rund 77.000 Euro geplanten Projekt, für das das Land 60 Prozent der Kosten übernähme. Zu viel Eingriff und zu wenig Naturnähe beim Spielplatz-Hang. Für diesen hätten sich die Räte eigentlich eine zweite Planungsvariante mit weniger voluminösen Spielgeräten gewünscht. Fehlanzeige.

"Ich hätte mir erhofft, dass es etwas in diese Richtung gebe und nicht blanko wieder das gleiche Konzept vorgelegt wird", äußerte Peter Dunkl (Grüne) seinen Unmut. Er fühle sich schlicht nicht ernst genommen. Tatsächlich nicht ernst genommen wurde Marc Kirchner (Pro Bammental), der wissen wollte, ob der Hangbereich des Spielplatzes wegen gefährlicher Tiere auch eingezäunt werde. "Nicht, dass die Wildschweine dann die Rutsche runterrutschen", erntete er einen schnippischen Kommentar von Wilhelm Müller (CDU/BV). Schwerer wogen die Vorwürfe, dass die Vorlage den zu befürchtenden Lärm auf dem aufgehübschten Spielplatz nicht berücksichtigt. Und der offen vorgetragene Verdacht, dass die Kinder beim zweiteiligen Beteiligungsverfahren in Schule und Kindergarten sowie am Spielplatz in eine bestimmte Richtung gelenkt wurden - nämlich in die zugunsten der mächtigen Spielgeräte.

Kurzum: Die Gemeinderäte waren ziemlich unzufrieden - und das wiederum missfiel Holger Karl. Der Bürgermeister betonte: "Wir sind mit Vorschlägen, denen Sie vorher zugestimmt haben, losgelaufen. Wenn wir jetzt etwas anderes machen wollen, müssen wir die Beteiligung noch mal machen." Mit seiner Meinung war der Rathauschef nicht allein. Friedbert Ohlheiser (CDU/BV) und Marc Kirchner (UWB) sprachen sich für das geplante Konzept aus und drangen auf eine Abstimmung. Die gab es dann tatsächlich - und endete mit je sieben "Ja und "Nein" bei drei Enthaltungen. Also keine Mehrheit und somit auch keine Zustimmung.

"Was machen wir jetzt?", wollte Elisabeth Hanne (UWB) wissen. Holger Karl drängte auf eine neue Beteiligungsrunde, weil man sich ansonsten unglaubwürdig mache. Selbst dagegen regte sich Widerstand. "Wir haben das letzte Wort, dafür sind wir gewählt", meinte Rainer Stetzelberger (CDU/BV). Nach weiterem Hin und Her war es sein Fraktionskollege Friedbert Ohlheiser, der sich für ein Ende der Debatte und für ein neues Konzept im neuen Jahr aussprach. 2019 soll die Erneuerung des Spielplatzes auf den Weg gebracht werden - dann eben im dritten Versuch.