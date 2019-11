Von Doris Weber

Dossenheim. Eine Reise nach Luckenwalde könne sich lohnen, hatte Rainer Loos, Vorsitzender des Freundeskreises beim Jubiläum „35 Jahre Gemeindebücherei“ aus einer Nachricht vom „Bundesverband der deutschen Bibliotheks-Freundeskreise“ berichtet. Kurz danach war es amtlich. Der „Freundeskreis der Gemeindebücherei Dossenheim“ wurde als „Freundeskreis des Jahres 2019“ ausgezeichnet. Der bundesweit ausgelobte Preis wird an Freundeskreise und Fördervereine von Bibliotheken jedweder Größe für ihre erfolgreiche, innovative und vorbildliche Arbeit verliehen.

Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 2000 Euro verbunden, das in diesem Jahr ungeteilt an das Team um Loos und Christina Klose, Zweite Vorsitzende, ging. Der örtliche Freundeskreis steht damit in einer Reihe mit Fördervereinen in Dortmund, Bad Oeynhausen, Chemnitz und Lörrach. Eine angenehme Pflicht war mit der Preisannahme zu übernehmen: Klose wird Mitglied der Jury sein, die 2020 den Preis vergibt.

Die Preisverleihung selbst war in eine Tagung des Bundesverbands eingebunden. Klose, die nicht zum ersten Mal daran teilnahm, war angetan vom Programm dort und den vielen nützlichen Informationen, die bei der eigenen Arbeit weiterhelfen können. Ihrerseits angetan war die Jury vom Engagement des Freundeskreises hier.

„Die quantitative und qualitative Fülle in der Arbeit dieses unglaublich regen Vereins ist eindeutig preiswürdig“, ist auf der Urkunde zu lesen. Der Jury hatte dabei die Vernetzung mit anderen Kulturschaffenden besonders gut gefallen. Aus der Palette der vielfältigen Aktionen empfand sie die „Mandelblütentage“, das Steinbruchbuch, das Aufstellen von Lese-Bänken und die Begrüßung von Neugeborenen mit einem Buchpräsent als besonders bemerkenswert. Dieses Engagement sei anderen Vereinen Anregung.

Das war auch Thema der Tagung. Die Teilnehmer beschäftigten viele Fragen. So zum Beispiel, wie die Vielfalt an Aktionen finanziell und personell gestemmtwird. Klose und Loos führen „den Pool verlässlicher Helfer“ unter anderem genau auf diese Vielfalt der Aktionen zurück. Sie machen „punktuelles Helfen“ möglich, so Loos. Angesichts der Vielfalt fände jeder etwas, wo er sich einbringen wolle, so Klose. Gleich drei Banken erweisen sich übrigens als generöse Sponsoren.

Die Anerkennung motiviert zu weiteren Taten. Es kann also so weitergehen.