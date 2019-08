Eppelheim. (cm) Ein spektakuläres Verbrechen ist nach wie vor nicht aufgeklärt: Von den zwei Ganoven, die Anfang April den Geldautomaten in der Filiale der Commerzbank in der Eppelheimer Hauptstraße in die Luft gesprengt haben, fehlt weiter jede Spur. Das sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Nachfrage. Den dunkel gekleideten Männern war damals mit einer unbekannten Summe und einem Mercedes die Flucht vom Tatort gelungen, obwohl die Polizei insgesamt 22 Streifenwagen bei der Fahndung einsetzte.

Die Ganoven hatten zunächst Gas in den Automaten eingeleitet und dieses dann entzündet. Bei der Explosion im Vorraum der Bank war ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. Mehrere Fensterscheiben barsten. Es müssen sich Szenen wie in einem Actionfilm abgespielt haben: Die Ganoven wurden dabei gefilmt, wie sie Vorbereitungen trafen, bevor dann der Automat explodierte.

Ein Problem für die Ermittler: Die Sprengung war nach außen nicht besonders laut. "Es haben sich bis heute keine weiteren Zeugen gemeldet, die zum Beispiel das Fluchtauto gesehen haben", so Polizeisprecher Schätzle. Dieses wurde aber von Überwachungskameras gefilmt: Die Ganoven brausten mit einem grau-schwarzen A-Klasse-Mercedes mit HP-Kennzeichen Richtung Heidelberg davon. Die Kennzeichen hatten sie zuvor im hessischen Zwingenberg gestohlen.

Auf den Kamerabildern war auch zu sehen, dass beide Täter eine schmale Statur hatten und mit schwarzen Sturmhauben maskiert waren. Einer war 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug schwarze Schuhe mit weißer Sohle, eine schwarze Hose, ein helles Oberteil sowie darüber eine dunkle Jacke mit Kapuze und grauen Ärmeln, die im Rückenbereich dunkelblau oder schwarz war. Der andere Täter war 1,65 bis 1,70 Meter groß und komplett schwarz gekleidet.

Die Polizei hofft weiter, dass vielleicht ein Taxifahrer oder ein Zeitungszusteller etwas Verdächtiges beobachtet hat. Zeugen werden nach wie vor gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0621/174-4444 zu melden.

Schon kurz nach dem Verbrechen lag ein Zusammenhang mit einem Fall im pfälzischen Dannstadt-Schauernheim bei Schifferstadt nahe. Hier war in der Nacht zuvor ein Geldautomat gesprengt worden. Ob weitere gesprengte Automaten auf das Konto der Eppelheimer Täter gehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.