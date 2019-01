Von Sabine Geschwill

Leimen-Gauangelloch. Forschung und Wissenschaft sollten nicht hinter Labortüren stattfinden, sondern zu den Menschen gebracht werden. Dafür setzt sich die Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) ein. Und deshalb legte die Stiftung mit der Unterstützung vieler Sponsoren im Stadtteil Gauangelloch einen "Evolutionsweg" an. Inmitten herrlicher Natur ist ein Lehrpfad zur Evolutionsgeschichte zum Erwandern entstanden.

20 Infotafeln informieren auf einer Länge von 1000 Metern über die Entstehung der Erde und die Geschichte des Lebens. Der Lehrpfad stellt die wichtigsten Stationen der 4100 Millionen Jahre langen Evolutionsgeschichte dar. Ein Meter Spazierweg entspricht also einer Zeitspanne von 4,1 Millionen Jahren.

Die Giordano-Bruno-Stiftung versteht sich als Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung, der sich viele renommierte Wissenschaftler, Philosophen und Künstler angeschlossen haben. Sie vertritt die Position des Evolutionären Humanismus. Alle Vorgänge im Universum sind nach dessen Ansicht natürlichen Ursprungs. So auch die Evolution. Die Regionalgruppe der säkularen Humanisten der Giordano-Bruno-Stiftung Rhein-Neckar hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Vorgang der Entwicklung des Lebens auf der Erde für die Menschen verständlich, begreifbar und nachvollziehbar zu machen.

Tafeln entlang des neuen Lehrpfades im Leimener Stadtteil Gauangelloch informieren über das Thema der Evolution. Die Einweihung stieß auf große Interesse. Foto: Priebe

Und so entstand der Evolutionsweg: Auf Infotafeln, beginnend an der Brücke über die Reilsheimer Straße und entlang des Römerwegs, sind bedeutende Entwicklungen und Ereignisse der Evolution beschrieben. Jeder Schritt lässt erspüren, wie viel Zeit das Leben auf der Erde brauchte, um sich soweit zu entwickeln, bis mit dem Menschen Lebewesen entstanden, die Pyramiden bauen und zum Mond fliegen. Die Kernaussagen des informativen Spazierwegs: Evolution findet überall statt, wo es Leben gibt. Und: Die Menschen von heute sind die Neandertaler von morgen.

Die Einweihung des Lehrpfades stieß auf großes Interesse. "Viele haben mitgeholfen, diesen Lehrpfad in die Tat umzusetzen", freute er sich Dirk Winkler vom Vorstand der Giordano-Bruno-Stiftung Rhein-Neckar. Der Evolutionswanderweg sei einmalig in der Region und reiche in seiner Bedeutung weit über die Grenzen Leimens hinaus, betonte er. Möglich wurde die Errichtung des Lehrpfades durch einen Antrag der örtlichen FDP. Deren Stadtrat Gerhard Scheurich vermittelte als Mitglied der Humanistischen Interessensgemeinschaft Leimen den Kontakt zur Giordano-Bruno-Stiftung.

Im Dezember 2017 gab der Gemeinderat einstimmig grünes Licht für den Evolutionslehrpfad. Der Umsetzung inmitten Gauangellochs herrlicher Natur stand nichts mehr im Wege. Als Vertreter der Evolutionstheorie stellte Winkler augenzwinkernd hervor: "Der Lehrpfad zeigt, dass wir alle vom Affen abstammen."

Weihten den Lehrpfad ein (v.l.): Landtagsabgeordneter Karl Klein, Dr. Michael Schmidt-Salomon, Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Dirk Winkler von der Giordano-Bruno-Stiftung. Foto: Geschwill

Bei der Einweihung dankte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald den Ideengebern und Sponsoren: "Für Leimen ist dieser Weg eine große Attraktion." Vor allem für Kindergärten und Schulen sei der Lehrpfad hochinteressant, um die Ereignisse der Evolutionsgeschichte und die enormen Zeiträume sichtbar und begreifbar zu machen.

Landtagsabgeordneter Karl Klein machte auch im Namen seiner Kollegin Claudia Martin deutlich: "Wissenschaft muss nach außen gehen, um Menschen aufzuklären." Dieser Lehrpfad sei dafür das beste Beispiel. Zugleich würden die Schautafeln dazu anregen, sich mit dem Schutz und Erhalt der Erde und ihrer Lebewesen auseinanderzusetzen.

Seine Gedanken zur Geschichte des Lebens gab Dr. Michael Schmidt-Salomon, Philosoph und Schriftsteller, den Teilnehmern der Lehrpfad-Einweihung mit auf den Weg. Er war der Ansicht, dass man nicht früh genug anfangen könne, sich mit dem Thema Evolution zu beschäftigen. Man sollte zusammen mit der Wissenschaft den Blick auf das unendliche Universum richten, um die große Geschichte des Lebens zu begreifen. Führungen entlang des Lehrpfades und Erläuterungen hielten für die vielen Interessierten Dr. Karl-Heinz Büchner und Prof. Dr. Robert Brenner bereit.