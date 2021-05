Leimen-Gauangelloch/Gaiberg/Bammental.(cm) Das hat gerade noch gefehlt: Während der aktuellen Vollsperrungen der Ortsdurchfahrten in Bammental und Gaiberg wird ab dem kommenden Montag, 31. Mai, auch in der Ortsdurchfahrt des Leimener Stadtteils Gauangelloch gearbeitet. Problematisch: Die dortige Hauptstraße ist Teil der offiziellen Umfahrungsstrecke für die Vollsperrung in Gaiberg. Nun ist also eine Umleitung für die Umleitung notwendig.

Die Sperrung in Gauangelloch war alles andere als geplant: Wie Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Anfrage mitteilt, sind kurzfristig Arbeiten an den Wasserleitungen notwendig. Es werden mindestens zwei marode Hausanschlussleitungen erneuert. Die Hauptstraße muss hierfür im Bereich der Häuser mit den Nummern 28 und 50 von Montag, 31. Mai, bis einschließlich Freitag, 4. Juni, voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Ochsenbacher Straße, den Diamantweg, den Türkisweg und die Weidenklinge umgeleitet.

Die Ortsdurchfahrt von Gauangelloch wird ab Montag voll gesperrt. Die Umleitung führt – wie schon bei der Sanierung vor einigen Jahren – unter anderem durch den Diamantweg. Foto: Alex

"Wir rechnen nicht mit größeren Verkehrsproblemen", so Ullrich. "Die Umleitungsstrecke hat sich in den vergangenen Jahren bewährt, auch für eine größere Anzahl von Fahrzeugen." Gemeint ist damit die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt vor wenigen Jahren, als die Umleitung schon einmal durch das Wohngebiet führte. Neben der Information der Öffentlichkeit setzt die Stadt auf gute Beschilderung der Umleitung, zahlreiche Halteverbotsschilder, Kontrollen durch das Ordnungsamt und auf zügiges Arbeiten, so Ullrich.

Das würde sich auch Gaibergs Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel wünschen. "Eine Woche ist aushaltbar", meint sie. Sie hofft, dass nun nicht wieder mehr Verkehr durch Gaiberg rollt. Die Zahl der Fahrzeuge auf der innerörtlichen Umleitungsstrecke, die für den Durchgangsverkehr nicht geeignet sei, habe zuletzt mit jedem Tag abgenommen. Hier sei auch geblitzt worden und es werden Fahrzeuge gezählt, um gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu treffen. Die hierfür notwendige Anlage wurde aus Lobbach geliehen.