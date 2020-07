Von Thomas Frenzel

Leimen. Bereits anno 2016 und damit schon während des OB-Wahlkampfs war sie ein Thema, das die Eltern im Leimener Bergstadtteil umtrieb: die nicht ausreichende Betreuungskapazität für Kinder in Gauangelloch. Noch bevor das Coronavirus zuschlug, rang sich zum Jahresbeginn 2020 der Gemeinderat nach heftigen Kontroversen zu einer über 500.000 Euro teuren Containerlösung durch, die den Gauangellocher Friedrich-Fröbel-Kindergarten erweitern sollte. Hinter dieser Erweiterung steht nun ein dickes Fragezeichen. Die Container stehen, wie sich bei der zurückliegenden Gemeinderatssitzung andeutete, auf der Streichliste – aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur Corona-bedingt: Nach RNZ-Informationen kursiert die erwähnte Streichliste schon seit drei Monaten.

Thematisiert wurde die Causa Fröbel-Kindergarten unter dem Punkt "Verschiedenes" von Richard Bader (CDU). Er beantragte, den Gemeinderatsbeschluss vom Januar 2020 umzusetzen und die beiden beschlossenen Container schnellstmöglich bereitzustellen. Eine Warteliste, auf der 13 Kinder für eine Unter-drei-Jahren-Betreuung (U3) stünden und dazu noch sieben Ü3-Kinder, verlange nach eine schnellen Lösung. Das Hoffen auf irgendwelche Bundesförderung für einen Anbau helfe hier nicht weiter.

Das finanzielle Risiko durch eine Container-Lösung erachtete Bader als gering: Sollte der Betreuungsbedarf im Stadtteil wieder sinken, ließen sich die Container anderweitig im Stadtgebiet einsetzen – oder an andere Kommunen verkaufen. Bader: "Es entsteht kein wirtschaftlicher Schaden". Das Risiko einer baulichen Erweiterung des Kindergartens, die mit bis zu drei Millionen Euro zu veranschlagen sei, mache nur Sinn, wenn sich der Betreuungsbedarf langfristig verstetige. Jetzt gehe es aber um eine kurzfristige Lösung. Sie sei nicht zuletzt wichtig für die Attraktivität des Stadtteils.

Keine Gegenrede, dafür aber einen geharnischten Einwurf, gab es von Klaus Feuchter (FDP): Auch seine Fraktion habe einen Antrag an die Verwaltung verfasst. Demnach solle die Stadt umgehend die Aufnahme in das neue Förderprogramm beantragen, mit dessen einer Milliarde Euro der Bund in diesem und im nächsten Jahr Kindergartenerweiterungen fördern will. Nach grünem Licht aus Berlin könne sofort mit der Anbauplanung des Fröbelkindergartens begonnen werden.

Die Dringlichkeit einer Erweiterung empfinde die FDP genauso wie die CDU, sagte Feuchter. Dessen ungeachtet sehe er keine Realisierung bis zum 1. September 2020, also zum neuen Kindergartenjahr, und auch nicht zum 1. Februar 2021. Umso wichtiger sei mit Blick auf die Stadtfinanzen das schnelle Anzapfen der staatlichen Förderung.

Rathauschef Hans D. Reinwald legte sich ungeachtet der vorgebrachten Aufgeregtheit in seiner Entgegnung nicht fest: Der Antrag sei "schon in der Mache", sagte er in Richtung von CDU-Bader, und werde "im Sinne der Gemeindeordnung" behandelt.