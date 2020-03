Leimen. (pol/car) Im Ortsteil Gauangelloch verursachte ein 55-jähriger Autofahrer am Samstagmittag einen Unfall, nachdem er am Steuer kurz eingeschlafen war. Laut Zeugenberichten kam der Fahrer gegen 13.20 Uhr langsam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei wurde ein 10-jähriger mitfahrender Junge leicht verletzt, berichtet die Polizei. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte das Kind vorsorglich in eine Klinik nach Heidelberg.

An dem Auto entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Ein Alkoholtest des Fahrers verlief negativ. Die Polizei stellte den Führerschein des 55-Jährigen sicher.