Von Sabine Geschwill

Leimen-Gauangelloch. Das Bierfass stand am Samstagabend auf dem Festplatz bereit. Die Schürze hatte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald auch schon angelegt. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Die Spannung stieg. Doch dann begann das 18-Uhr-Geläut der nahegelegenen Kirche - und das wurde selbstverständlich abgewartet, ehe das weltliche Geschehen mit der offiziellen Eröffnung der "Angellocher Kerwe" wieder in den Mittelpunkt rückte.

Es war ein Kerweauftakt nach Maß. Dass es ihm ohne Zwischenfälle gelingen würde, den Zapfhahn ins Fass zu hämmern, daran ließ der Oberbürgermeister keinen Zweifel. Schließlich sei er gerade frisch aus dem Urlaub zurück und nach eigenen Worten "top in Form" und "erholt bis in die letzte Haarspitze". "Sie können sich jetzt alle selbst von meiner Tatkraft überzeugen", verkündete Reinwald vorab - wohlwissend, dass er sich auf einem schmalen Grat bewegte: Von den Kerwe-Eröffnungen in St. Ilgen weiß er eigentlich nur zu genau, dass Zapfhähne unberechenbar sein können.

Doch in Gauangelloch klappte alles vorbildlich. Kein Tropfen ging daneben und schon nach wenigen Schlägen konnte der Gauangellocher Musikverein "Ein Prosit der Gemütlichkeit" anstimmen. "Liebe Leut, es ist wieder so weit: Wir starten in die Angellocher Kerwezeit", verkündete das Stadtoberhaupt. Allen teilnehmenden Vereinen, den Schaustellern und natürlich den Angellocher Kerweborscht als federführenden Kerwe-Organisatoren sprach er seinen herzlichen Dank aus und wünschte allen Gästen schöne und friedliche Kerwetage.

Reinwalds letzte Amtshandlung auf dem Rathausplatz war die Übergabe des Rathausschlüssels. Diesen nahm Kerwebürgermeister Dennis Arnold unter dem Jubel seiner Kerweborscht als Symbol der Macht während der Kerwetage entgegen. "Wir haben für unsere Kerwe in diesem Jahr wieder Top-Rahmenbedingungen", freute sich Arnold. Der junge Kerwebürgermeister lobte die vielen Helfer, die ihren Beitrag für eine gelungene Kerwe leisten, und er dankte dem Wettergott für den Sonnenschein.

Die Vereine, die mit ihren Ständen den Festplatz einrahmten, hatten sich zur Verköstigung der Kerwegäste ins Zeug gelegt und sich einiges einfallen lassen. Der TSV Nordstern beispielsweise hatte zwischen Küchenzelt und Getränkewagen eine schicke "Sponsoren-Lounge" eingerichtet, um treuen Vereinsunterstützern auch mal Danke zu sagen, wie es TSV-Geschäftsführerin Tanja Egner-Walter formulierte. Zu jenen Treuen gehört etwa Hans Theo Winter, der extra jedes Jahr aus der Nähe von Köln zur Angellocher Kerwe anreist. Seit er 1983 in einem Urlaub in Ischgl TSV-Mitglied Bernd Arnold und dessen Familie kennenlernte, unterstützt er den Verein finanziell. Obendrein ist Hans Theo Winter auch noch Pate von Arnolds Sohn Dennis, der seit 2017 in Gauangelloch als Kerwebürgermeister regiert.

Zum Stand der Freitagskicker kam jeder, der einen feinen Wein oder einen "Gauangellocher Gold"-Gin trinken wollte: "Den haben wir selbst hergestellt mit Kräutern aus meinem Garten", so Helge Schmidt-Jürgensen. Der Tennisclub Rot-Weiß wusste mit hausgemachtem Chili con Carne und Leberkäs-Semmeln zu punkten.

Musik spielt bei der Angellocher Kerwe auch eine große Rolle: Nach der Rocknacht am Freitag (siehe Artikel links) sorgten am Samstag der Musikverein Gauangelloch sowie die Partyband "Cracked Fire", die abends feine Rock- und Popmusik auf der Bühne bot, für Stimmung. Die Schausteller lockten mit ihren Buden. Auch die Kleinsten hatten ihren Spaß. Das bewiesen die beiden eineinhalb Jahre alten Zwillinge Noah und Leah aus Gauangelloch. Sie unternahmen am Samstag die erste Karussellfahrt ihres Lebens, wie man von den stolzen Eltern erfahren konnte.

Am heutigen Montag geht es übrigens bei der "Angellocher Kerwe" noch einmal rund. Um 19 Uhr laden die Kerweborscht zur Schlumpelverbrennung. Danach geht es im Festzelt mit Musik und Spaß weiter. Um 22 Uhr erfolgt die Einborschtung der neuen Kerweborscht.