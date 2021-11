Dossenheim. (dw) Vor der Sommerpause stand das Thema Ausbau der "Süddeutschen Erdgasleitung (SEL)" noch auf keiner Tagesordnung von Ratssitzungen von in der Region betroffenen Gemeinden. Das ist jetzt anders. Reihum informieren Vertreter der Betreiberfirma "Terranets BW" zunächst die Gemeinderäte. Ins Rathaus der Bergstraßengemeinde waren Projektleiterin Maren Raubenheimer und Rebecca Penno, Leiterin der Unternehmenskommunikation, gekommen, um das milliardenschwere Vorhaben vorzustellen.

Die Rahmendaten wiederholen sich: Die Abkehr von Kernenergie und Kohle lassen Abnehmer wie Stadtwerke oder Industrieunternehmen einen vermehrten Bedarf an Erdgas erwarten. Bis 2032 würde ein Plus gegenüber heute von 25 Prozent geschätzt. Daher eine neue, im Durchmesser doppelt so große Leitung. Die vermehrte Nutzung von Erdgas sei dabei nur "Brücke in eine neue Zeit der klimaneutralen Energieversorgung". Gleichzeitig würde nämlich ein erhöhter Bedarf am "grünen Gas" namens Wasserstoff ab 2030 prognostiziert.

Die neu zu verlegende SEL soll daher beides können: die Erdgasversorgung sichern sowie "H2-ready" sein. In der Übergangsphase sei keine Beimischung vorgesehen, erklärte Projektleiterin Raubenheimer. Wenn eine Umstellung erfolge, dann zu 100 Prozent. Hendrik Tzschaschel (FDP) hatte sich nach dem Übergang erkundigt. Ebenso Kilian Kilger (Grüne), der wissen wollte, ob er künftig auch als einziger Gasnutzer Anspruch auf Versorgung habe. "Da müssen Sie sich an Ihren Versorger halten", antwortete Penno und beschrieb die Entwicklung als "riesigen Transformationsprozess". Fakt sei, dass ein Wechsel der Gase stattfinden werde. Nur der Zeitpunkt sei noch nicht bestimmbar.

Die Gemeinderäte verwiesen auf Naturschutzgebiete. So sprach Hergen Schultze (Grüne) den Bereich "Brombach" an. Der Umweltexperte habe schon den Finger gehoben, so Raubenheimer. Jule Gramlich (FW) sprach vom Gebiet in Richtung Ladenburg, "aber das wissen Sie sicher schon". Raubenheimer war für Hinweise dennoch dankbar. Hans-Peter Stöhr (CDU) und Gramlich fragten nach der Neckarquerung. "Geschlossen, unterirdisch", so die Antwort und weiter: "Das ist kein trivialer Bestandteil des Projekts".

Das Besondere für die Neuverlegung hier? Für die neue Leitung will man zwischen Lampertheim und Heidelberg die optimale Lage innerhalb eines Korridors um die bestehende Leitung finden. Das gilt demnach auch für die Führung auf Dossenheimer Gemarkung vorbei am Schwabenheimer Hof und auf die andere Neckarseite. Das ist für Mensch und Umwelt von Vorteil und dennoch nicht unproblematisch. Der Vortrag von Raubenheimer und Penno war aber gerade auch in der Vorstellung, wie Umweltbelange berücksichtigt würden, derart vertrauenserweckend, dass kein Argwohn aufkam.

Einige Gemeinderäte interessierten sich vielmehr dafür, woher denn das Gas in der Leitung stamme. Man sei nicht direkt an "Nord Stream 2" angeschlossen, benannte Raubenheimer direkt die Kontroverse und ergänzte, dass "Terranets" als bloßer Transportnetzbetreiber keinen Einfluss darauf habe.