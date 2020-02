Gaiberg/Leimen. (cm) "99 Prozent der Autofahrer ignorieren die Stopp-Schilder", berichtete ein Mann aus Gauangelloch, der sich bei der RNZ meldete. Die Rede war von den Stopp-Schildern, die Autofahrer – vom Leimener Ortsteil Lingental kommend – vor der Einfahrt in den sogenannten Manfred-Lautenschläger-Kreisel bei Gaiberg zum Anhalten zwingen sollen. Diese wurden dort vor über vier Jahren installiert. Doch haben sie auch wirklich etwas gebracht? Das wollte die RNZ wissen und fragte nach.

Bereits seit dem Jahr 2010 müssen Autofahrer, die den Bypass von der Landesstraße L600 von Lingental kommend in Richtung Gauangelloch quasi als "Abkürzung" am Kreisverkehr vorbei nutzen, anhalten. Zumindest will es das dort angebrachte Stopp-Schild so. Doch auch dieses wird oft missachtet. "Kommt ja keiner", mag sich so mancher Autofahrer denken. Wie Silke Hartmann als Sprecherin des zuständigen Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg erklärt, wurden im November 2015 bei einer Verkehrsschau ebenfalls Stopp-Schilder an der Einfahrt in den Kreisel von Lingental kommend angeordnet.

"Hintergrund beider Anordnungen waren Entwicklungen zu Unfallschwerpunkten", so Hartmann. "Ziel ist es, die Beachtung der Vorfahrt zu optimieren." Nach Überprüfung der Verkehrsunfallkommission, die sich aus Vertretern der Unteren Straßenverkehrsbehörde, der Polizei und der Straßenbaubehörde zusammensetze, sei Missachtung der Vorfahrt an beiden Stellen ursächlich für die Unfallentwicklung gewesen.

"Die Maßnahmen haben sich auch bewährt", so Hartmann. Das bestätigt auch die Polizei. Der Kreisel sei mehrere Jahre lang ein Unfallschwerpunkt gewesen, heißt es auf RNZ-Anfrage: "Aus unerklärlichen Gründen kam es wohl immer wieder an der Kreiseleinfahrt von Leimen kommend zu Verkehrsunfällen."

Seit die Stopp-Schilder aufgestellt wurden, habe sich die Situation "deutlich entspannt" und die Unfallzahlen gingen zurück. Zwischen 2014 und 2018 zählte die Polizei am und im Kreisel 20 Unfälle. Die meisten Unfälle gab es in den Jahren 2014 und 2015 mit jeweils sechs, 2016 gab es nur einen Unfall, 2017 waren es vier Unfälle und 2018 drei Stück.