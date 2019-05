Gitta (l.) und Christina Stadler zeigen stolz Scheine und Münzen in D-Mark, mit denen jüngst in ihrer Bäckerei bezahlt wurde. Foto: A. Dorn.

Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Was für eine verrückte Geschichte: Ein US-Amerikaner bekam Wind davon, dass in Gaiberg D-Mark-Wochen stattfinden und man mit der alten Währung bezahlen kann. Weil er in Heidelberg einst stationiert war, mittlerweile aber wieder in der Heimat lebte, hatte er noch 35 Deutsche Mark. Das Geld packte er kurzerhand ein, schnürte ein Päckchen und schickte es an die Bäckerei Schneider nach Gaiberg. Als Juniorchefin Christina Stadler das Päckchen aus den USA mit der alten Währung in der Hand hielt, staunte sie damals nicht schlecht. Bäckereiwaren wollte er dafür keine haben.

Die Anekdote mit dem US-Amerikaner ist nur eine von vielen, die sich in den vergangenen 16 Jahren ereignet hat. So lange finden im Ort die D-Mark Wochen schon statt. Noch bis Ende Juni kann man hier mit der alten Währung in den teilnehmenden Geschäften und Betrieben bezahlen. Es machen alle mit, die Mitglieder im Gewerbeverein sind.

Die Aktion wird vom Gewerbeverein organisiert. Eigentlich läuft die Aktion immer im Mai, aufgrund des Wahlkampfs und der anstehenden Kommunalwahl hatte man sich entschlossen die Aktion zu verlängern. Wer mit der alten Währung bezahlt, bekommt Euro heraus. Die Gewerbetreibenden tauschen aber kein Geld: Wer tauschen will, muss zur Deutschen Bundesbank.

Wer denkt, dass die alte Währung ausgestorben ist, irrt. Bisher kamen bei der Bäckerei Schneider rund 600 Mark zusammen. Das meiste sind Münzen und einige Scheine. "Es wird zwar jedes Jahr immer weniger", stellt Geschäftsführerin Gitta Stadtler fest. Am Aussterben sei die alte Währung aber noch nicht. Noch immer finden Nachfahren bei Wohnungsauflösungen in Omas schickem Mantel, in alten Büchern oder in Opas feschen Sonntagsanzügen D-Mark Scheine. "Viele Münzen, die wir bekommen, stammen mittlerweile aus den 70er oder 80er Jahren", erzählt Christina Stadler. Das heißt, dass vorher und danach datierte Münzen nicht mehr so im "Umlauf" sind.

Die Idee, die D-Mark-Wochen in Gaiberg einzuführen kam von Rolf-Dieter Schaetzle, der noch bis vergangenes Jahr die Lindenapotheke im Ort hatte. Die Apotheke gibt es allerdings nicht mehr. Bei einem Urlaub hatte ein Schweizer Schaetzle einst gefragt, wo er seine 100 D-Mark gegen Euro tauschen könnte, in der Schweiz war das nämlich nicht möglich. Schaetzle gab ihm daraufhin Euro und nahm die Mark. Mit der Aktion war die Idee der DM-Wochen in Gaiberg geboren.

Kuriose Anekdoten rund um die alte Währung gibt es etliche: So wollte jemand einst 10.000 Euro tauschen. "Wir tauschen kein Geld", sagt Gitta Stadler. Allgemein kam das der Bäckerei damals kurios vor und man hatte vermutet, dass es Falschgeld sein könnte.

Nach der Aktion bringen die Gewerbetreibenden das Geld in die örtliche Volksbankfiliale, die dann weitere Schritte unternimmt. Das eingebrachte Geld wird dann in Euro gut geschrieben.