Dieser Post-Briefkasten in der Fasanenstraße wurde „privaten Recherchen“ zufolge einige Tage lang nicht geleert. Foto: privat

Gaiberg. (lew) Von einer "skandalösen Schlamperei" berichtete der Gaiberger Wolfgang Boeckh gegenüber der RNZ. Offensichtlich sei seit Tagen der Briefkasten der Deutschen Post in der Fasanenstraße nicht geleert worden. Beim Einwerfen von Todesanzeigen, die dringend ihre Absender erreichen mussten, sei ihm aufgefallen, dass der Briefkasten fast überquelle, eventuell befinde sich darin sogar noch Weihnachtspost sowie wichtige Dokumente, die an bestimmte Fristen gebunden seien. Er habe daraufhin bei der Bäckerei Schneider als nächstgelegner DHL-Poststelle Bescheid gegeben. Diese habe sofort die höhere Dienststelle informiert. Geschehen sei aber zunächst nichts, wie Boeckh beklagte.

Die RNZ fragte bei der Deutschen Post nach, ob das Problem des nicht geleerten Briefkastens dort bekannt sei. Marc Mombauer, Pressesprecher der Deutschen Post DHL Group versprach, umgehend den zuständigen Fachbereich zu kontaktieren. Dessen Antwort: "Der Briefkasten wird durch den Zustellstützpunkt Bammental geleert." Es sei hier die ganze Zeit über ein als zuverlässig geltender Stammzusteller im Einsatz. "Dem Betrieb sind auch dementsprechend keine Störungen bekannt," lautete das Fazit des Pressesprechers.

Wolfgang Boeckh sieht das anders. Er sagt: "Unsere privaten Recherchen haben ergeben, dass der Kasten sehr wohl einige Zeit nicht geleert worden ist." Grund hierfür sei die Krankheit eines Mitarbeiters gewesen, dessen Vertretung den Kasten nicht im Blick gehabt habe. Wirklich geärgert habe ihn aber gar nicht so sehr "der Fehler des Mitarbeiters, der jedem passieren kann", sondern vielmehr die für den Otto-Normal-Bürger schwierige Servicesituation. "Im Internet ist nirgends eine lokale Telefonnummer der zuständigen Post zu finden. Es gibt nur eine Servicenummer in Bonn, die auch am Kasten prangt", kritisiert der Gaiberger. Erst nach "unzähligen Versuchen" sei dort eine Mitarbeiterin zu sprechen gewesen, "deren Kompetenz den Eindruck der Servicewüste eher verstärkt als erfüllt hat".

In seiner ersten Empörung hatte Boeckh "rechtliche Schritte" gefordert. Nachdem die Briefpost nun wieder abgeholt wurde, zeigt er sich jedoch etwas versöhnlicher. Er meint: "Für uns ist die Angelegenheit vorläufig erledigt, es bindet zu viele Kräfte."