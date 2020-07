Gaiberg. (agdo) Einen Daumen braucht man nicht in Richtung der gewünschten Fahrtrichtung ausstrecken – eigentlich muss man sich nur auf die grüne Klappbank an der evangelischen Kirche setzen und freundlich lächeln. Irgendwann wird’s dann schon mit der Mitfahrgelegenheit nach Bammental klappen. Jetzt ist in Gaiberg eine grüne "Mitfahrbank Bammental" eingeweiht worden.

Sie ist in der Ortsdurchfahrt an der Haltestelle "Evangelische Kirche" in Richtung Bammental angebracht. Grün daher, weil sie die hiesige Wählervereinigung "Grüne Liste" gestiftet hat. Was es mit dieser Sitzgelegenheit auf sich hat, verrät das am Dach angebrachte "Mitfahrbank Bammental"-Schild.

"Es gibt in Deutschland einige Mitfahrbänke", sagte bei der Einweihung Maximilian Haider von der Grünen Liste – so wurden auch im benachbarten Neckargemünder Stadtteil Waldhilsbach vor drei Jahren welche installiert. Mitfahrbänke stehen im öffentlichen Raum und funktionieren ganz einfach: Wenn jemand darauf sitzt, ist dies ein Zeichen, dass man eine kostenlose Mitfahrgelegenheit sucht. Eine eher auf Kurzstrecken ausgelegte Form von "Trampen" also. "Das ist eine tolle Idee", freute sich Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel über eine weiteres Angebot im Ort. Begeistert war auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein aus Neckargemünd, der Müller-Vogel und Haider augenzwinkernd sogleich eine Mitfahrgelegenheit nach Bammental mit anbot.

Die grüne Klappbank war bereits vor einiger Zeit angebracht worden, das Dach und das Schild wurden aber erst jetzt montiert. Mit dabei ist auch ein Schild, auf dem die Idee der Mitfahrbank erläutert wird. Rund 1700 Euro hat die Klappbank gekostet, das Schild 100 Euro und das Dach war mit 4000 Euro das teuerste Element. Ein Gemeinderatsbeschluss war dafür nicht notwendig. Die Bank kann natürlich auch als Wartebank für den öffentlichen Bus genutzt werden – wenn dabei auch das "Restrisiko" bleibt, dass man für einen "Tramper" gehalten wird. Eine "Mitfahrbank Gaiberg" – also von Bammental aus Richtung Gaiberg gibt es übrigens (noch) nicht.