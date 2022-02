Gaiberg. (agdo) Der Festplatz in Gaiberg muss voraussichtlich von Frühjahr bis Herbst gesperrt werden. Der Grund seien Kanalsanierungsmaßnahmen, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus. Die geplante Maßnahme stellte Sebastian Gob vom Ingenieurbüro BIT aus Karlsruhe vor, das die Maßnahme begleitet.

"Eine Kanaluntersuchung am Festplatz hat einen schlechten baulichen Zustand ergeben", sagte Gob. Am Festplatz liegt der Hauptstrang zur Entwässerung des westlichen Teils des Gemeindegebiets. Der in etwa fünf bis sieben Meter unter der Oberfläche liegende Kanal hat Risse und es besteht die Gefahr eines Rohreinsturzes. Der betroffene Kanalabschnitt verläuft auch im Bereich des kürzlich fertiggestellten Spielplatzes – wie die Maßnahme dort durchgeführt werden soll, ist noch offen.

Der neue Kanal soll in einer neuen Trasse in verschiedenen Bauabschnitten von voraussichtlich April bis November gelegt werden, im Gegenzug soll der bestehende Kanal stillgelegt werden. Das bedeutet, dass Parkmöglichkeiten am Festplatz wegfallen werden. Im Zuge der Maßnahme sollen Anschlussleitungen zur Sporthalle und zum Kindergarten Bergnest erneuert werden, führte Gob weiter aus. Geplant ist zudem eine Vorstreckung eines Hausanschlusses für den Neubau des Kindergartens – die Kindertagesstätte ist bekanntlich stark sanierungsbedürftig und soll einem Neubau weichen. Weiterhin sollen weitere Anschlüsse für zusätzliche Straßenläufe beziehungsweise Rinnen im Bereich des Festplatzes gelegt werden. Weitere Anschlussleitungen von Ent- und Versorgungsleitungen soll es zudem für die Nikolaushütte geben.

Im Gemeindegebiet seien insgesamt sieben Kanalsanierungsmaßnahmen in offener Bauweise erforderlich, berichtete der Ingenieur. Einen punktuellen Aufbruch soll es an vier Stellen geben, an drei Stellen eine Teilerneuerung. Geplant sind zudem zusätzliche Maßnahmen am Friedhofweg: Dort gibt es einen schadhaften Anschluss und einen einragenden Stutzen sowie in der Heidelbergerstraße eine verschobene Verbindung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 538.000 Euro netto, davon entfallen etwa 505.000 Euro auf die Kanaldimensionierung und rund 33.000 Euro auf die zusätzlichen Maßnahmen.

Martin Mühleisen (SPD/Aktive Gaiberger) wollte wissen, ob der Festplatz in der Zeit gesperrt werde. Dies bejahte Gob. Die Maßnahmen würden aber selbstverständlich so durchgeführt, dass die Freiwillige Feuerwehr, die am Festplatz ansässig ist, jederzeit ausrücken könne. Die Arbeiten sollen am unteren Teil des Festplatzes beginnen und am oberen enden. Die Räte nahmen die Präsentation zur Kenntnis.