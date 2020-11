Der Kindergarten Bergnest in Gaiberg. Foto: A. Dorn

Gaiberg. (lesa) Jetzt hat es auch das "Bergnest" erwischt: Seit Sonntag steht eine Gruppe des Gaiberger Kindergartens unter Quarantäne. Der Grund: Ein Kind der Einrichtung wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Von der Quarantäne betroffen sind laut Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel circa 20 Kinder zwischen drei und sechs Jahren aus der "VÖ-Gruppe" – also der Gruppe der Drei- bis Sechsjährigen, die zu verlängerten Öffnungszeiten in der Einrichtung bleibt. Zusätzlich haben sich drei Erzieher in häusliche Isolation begeben.

"Wir haben am Sonntag den Anruf bekommen, dass das Kind positiv getestet wurde", sagte Müller-Vogel auf RNZ-Nachfrage. Es zeige keine Symptome, sodass es auch bei der täglichen Fiebermessung im "Bergnest" nicht aufgefallen sei. "Es wurde getestet, weil es selbst Kontaktperson war", so die Rathauschefin, die mit Verweis auf den Datenschutz keine näheren Angaben zu dem Kind machte.

Die Eltern der anderen Kinder aus der Gruppe seien indes noch am Sonntag vom Kindergarten und dem Gesundheitsamt informiert worden. Für sie ist laut Müller-Vogel eine Quarantäne bis zum 25. November angeordnet. Außerdem müssen sich die betroffenen Kinder und Erzieher ebenfalls einem Corona-Test unterziehen. Für die übrigen Gruppen des "Bergnest" hat der Corona-Fall keine Konsequenz. Eine Quarantäne sei hier nicht notwendig. Sie bleiben geöffnet.