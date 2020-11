Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Ein Baum nach dem anderen fiel um. Mit einer Acht-Rad-Kombimaschine ging es am Wochenende den 44 Fichten am Festplatz und entlang des Kinderspielplatzes an den Kragen. Dass die Nadelbäume fallen mussten, ist der Verkehrssicherheit geschuldet: Die 40 Jahre alten Fichten hatten teilweise massive Schäden und waren zum Teil sogar abgestorben, was die Sicherheit auf dem Festplatz beeinträchtigt hatte.

Die Arbeiten, die am Freitagnachmittag losgingen und sich den ganzen Samstag über fortsetzten, gingen besser als gedacht:"In einer Stunde haben wir zehn Fichten gefällt", sagte Dirk Kokot, Inhaber der ausführenden Firma, beim Besuch der RNZ. Die Stämme am Festplatz waren für die Waibstadter Firma nämlich gut erreichbar. Nicht ganz so einfach sah es dann bei den Fichten am Spielplatz aus. Die unmittelbare Nähe zu diesem und der Damm erschwerten die Arbeiten. Gearbeitet wurden mit einer Kombimaschine, an der eine Seilwinde angebracht war. Deren Stahlseil wurde jeweils um die Bäume befestigt, der Stamm zuvor mit einer Motorsäge professionell angeschnitten. So fielen die Bäume in die gewünschte Richtung um.

Der Start der Arbeiten hatte Schaulustige angezogen: Einige Kindergartenkinder kamen, um sich das Spektakel staunend anschauen. Auch die eine oder andere Familie kam vorbei und guckte zu, wie die Nadelbäume fielen. "Wir finden es gut, dass die Fichten wegkommen", sagte ein Mann, der ganz in der Nähe des Festplatzes wohnt. Die Sicherheit sei wegen der Bäume nicht mehr gewährleistet gewesen. Das habe man auf dem Spielplatz gemerkt. Hin und wieder seien dort Äste heruntergefallen. Für die Bäume sei das schade, aber die Sicherheit gehe vor, fügte er hinzu. Ähnlich sah das eine Mutter mit Kind, die zudem anführte, dass die Stellen ja wieder bepflanzt werden. Das gilt nicht nur für den Festplatz: Auch der Spielplatz soll dank einer Spende von Ehrenbürger Manfred Lautenschläger neu gestaltet werden.

Grundlage für die Fällung der 44 Fichten war ein Gutachten der Firma "Der Baum Braun". Darin stellten die Fachleute neben abgestorbenen Stellen auch große Astwunden und sogenannte Torsionsrisse im Holzkörper fest und empfahlen die Abholzung.

Die gefällten Bäume wurden am Wochenende in Form geschnitten und gestapelt. Am kommenden Donnerstag sollen sie mit einer speziellen Maschine an Ort und Stelle zerkleinert werden. Die Stücke sollen später verbrannt werden. Wieso sie nicht weiter verarbeitet werden, ist laut Dirk Kokot der Wuchsform der Bäume geschuldet. Als Schnittholz seien die Hölzer nicht geeignet; die Aufarbeitung würde mehr Geld kosten, als sie letztendlich einbringen würden.