Nach der Sanierung erstrahlt die Dilsberger Jugendherberge in neuem Glanz, doch geöffnet war sie gerade einmal vier Monate. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd-Dilsberg. "Willkommen zurück – Jugendherbergen öffnen!" Diese gute Nachricht verbreitete der Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Jugendherbergswerks kürzlich. Mit dem Wegfall des Beherbergungsverbots konnten nun auch die Herbergen im Ländle wieder öffnen. Die frisch sanierte und nach nur wenigen Monaten Anfang 2020 wieder geschlossene Einrichtung auf dem Dilsberg wird aber vorerst geschlossen bleiben.



Die Corona-Landesverordnung ermöglicht, dass Jugendherbergen an Standorten mit einer Inzidenz von unter 100 wieder touristische Übernachtungsgäste empfangen dürfen. Diese Marke ist in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis bekanntlich längst unterschritten.

"Endlich kehrt wieder ein Stück Normalität in unsere Jugendherbergen ein", teilte der Verband mit. Viele Familien würden dringend eine Auszeit benötigen und sich nach Erholungsangeboten mit tollen Erlebnissen sehnen, um wieder Kraft tanken zu können. "Wir können es kaum erwarten, endlich wieder Kinderlachen in unseren Jugendherbergen zu hören", so Verbandsgeschäftsführer Jörg Hoppenkamps. "Die Kinder und Jugendlichen brauchen dringend einen Tapetenwechsel – unsere Jugendherbergen sind bestens vorbereitet."

Ein unbeschwerter Urlaub sei auch unter Corona-Bedingungen in den Jugendherbergen möglich, was sich durch den problemlosen Betrieb der Einrichtungen im vergangenen Sommer mit einem bewährten Hygienekonzept gezeigt habe. Entsprechend der Verordnung müssen die Gäste, sofern sie keinen Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung vorweisen können, mit einem negativen Coronatest anreisen und während des Aufenthalts alle drei Tage einen negativen Schnelltest vorlegen.

Vor Kurzem öffneten die Jugendherbergen in Baden-Baden, Heidelberg, Ortenberg, Breisach, Lörrach, Todtnauberg, am Schluchsee und in Konstanz. Dilsberg war nicht dabei, doch es wurde Hoffnung gemacht: "Weitere folgen schnellstmöglich abhängig von den lokalen Inzidenzwerten", hieß es. Auf RNZ-Nachfrage teilte Verbandssprecherin Pia Bah nun allerdings mit: "Leider gibt es noch keine Öffnungsperspektive für Neckargemünd-Dilsberg." Und: "Aus wirtschaftlichen Gründen wird die Jugendherberge voraussichtlich auch 2021 geschlossen bleiben." Im vergangenen Jahr hatte die Dilsberger Herberge auch im Sommer nicht geöffnet, da es nach der Sanierung nur fünf Zimmer mit einem eigenen Bad gibt – die aber zur Einhaltung der Hygieneauflagen notwendig sind.

Die Dilsberger Herberge am Eingang der Bergfeste mit dem historischen Torturm war Mitte März 2020 wegen der aufkommenden Corona-Pandemie nach nur vier Monaten wieder geschlossen worden. Erst im Oktober 2019 war die Unterkunft nach fast vier Jahren festlich wiedereröffnet worden. Der Landesverband hatte für Anfang des Jahres 2016 die Schließung der Herberge beschlossen, da die damals auf 1,8 Millionen Euro geschätzten notwendigen Brandschutzmaßnahmen für ihn nicht zu stemmen waren. Die Spende eines bis heute anonymen Wohltäters über 1,5 Millionen Euro hatte den Umbau erst ermöglicht. Die Sanierung wurde mit 3,4 Millionen Euro viel teurer als gedacht.

Bei der 95 Jahre alten Dilsberger Herberge handelt es sich um die zweitälteste Einrichtung dieser Art in Baden-Württemberg. Bis zur Schließung im Jahr 2016 hatten hier 809.176 Personen übernachtet, im Schnitt waren es zuletzt etwa 10.000 Übernachtungen pro Jahr. Geführt wird die Herberge als Zweigstelle der Einrichtung in Heidelberg. Die Dilsberger Herberge hat seit dem Umbau 20 Zimmer mit insgesamt 74 Betten.