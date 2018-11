Von Benjamin Miltner

Bammental. Auf den Forst kann sich die Gemeinde verlassen. Der wirft seit Jahren Gewinn ab - so auch 2017. Diese frohe Kunde konnten Forstbezirksleiter Manfred Robens und Revierförster Uwe Reinhard dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung verkünden. Die eine oder andere Entwicklung bereitet den Waldexperten aber auch Sorgen. Ein Überblick.

Die Zahlen: Der Rückblick auf 2017 fiel erfreulich aus. Im Vergleich zum eher mauen Jahr 2016 mit 16.000 Euro Gewinn konnte das Ergebnis deutlich gesteigert werden. "Hier spielt Holz herein, das wir 2016 eingeschlagen, aber 2017 erst verkauft haben", erklärte Robens die Differenz. Mit im Schnitt 43.000 Euro Gewinn für die vergangenen beiden Jahre und 117 Euro pro Hektar und Jahr sprach Robens von einem "insgesamt schönen Ergebnis". In einem ähnlichen Rahmen spielen sich auch die erwarteten Überschüsse für das laufende und kommende Jahr ab. Was die Bäume angeht, so ist die Buche weiterhin "die eindeutig vorherrschende Art in Bammental", wie der Forstbezirksleiter bestätigt.

Auf sie entfallen 80 Prozent der 2017 gefällten Bäume, neun Prozent auf Nadelhölzer, und elf Prozent auf weitere Laubbäume. Viel häufiger als gewollt traf es Eschen. "Die mussten vor allem an Straßen verstärkt eingeschlagen werden", erklärte Robens. Der Grund: Die Baumart leidet weiter massiv unter einem Pilzbefall, das sogenannte Eschentriebsterben lässt sie von oben absterben und zur Gefahr werden.

Das Klima: "Ich bin zwar kein Meteorologe, komme dennoch nicht drumherum, über das Klima zu sprechen", sagte Manfred Robens. Er sprach von einer dramatischen Entwicklung, die er mit Zahlen untermauerte: Die Temperaturen seien im Zeitraum von April bis August 2018 in Bammental um 3,7 Grad Celsius über dem langjährige Mittel gelegen. "Das ist ein unglaublicher Wert, seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 einmalig", stellte Robens klar. Was die Niederschläge betrifft, fehlen zum Mittelwert 150 Liter pro Quadratmeter. Klingt wenig, ist es aber nicht. Das ist in 137 Jahren bisher nur zweimal vorgekommen. "Es ist klar, dass aus diesen Extremen jetzt Probleme für Wald und alle Pflanzen entstehen", sagte Robens.

Die Folgen: "Gewinner" dieser Entwicklung sind zweifellos die Insekten. "Sie lieben grundsätzlich Wärme", so Robens. Vor allem Käfer vermehrten sich massenhaft, besonders der Buchdrucker hatte Hochkonjunktur. "Er hat uns massive Probleme bereitet", bestätigt Robens. Die Bäume werden im großen Umfang dürr, verlieren ihre Nadeln, dann fällt die Rinde ab - irgendwann stirbt der ganze Baum ab. Glück im Unglück: "Der Buchdrucker befällt nur Fichten und die machen nur neun Prozent des Gemeindewalds aus" beruhigte Robens. Dennoch verändert sich das Ortsbild. So mussten laut Bürgermeister Holger Karl rund 20 Bäume rund um den alten Friedhof am Ortsausgang Richtung Gaiberg gefällt werden.

Der Preis für Fichtenholz habe sich seit Jahresbeginn halbiert, berichtete Robens auf Nachfrage von Ulf Höppner (Grüne). "Wir mussten die Fichten dennoch jetzt fällen", sagte er. Revierförster Uwe Reinhard pflichtete ihm bei: "Wenn wir nicht dran bleiben, dann breitet sich der Käfer weiter aus und es entstehen richtige Löcher in unserem Wald." Die gute Nachricht: Bis etwa April ist erst einmal Ruhe, so lange sind die Käfer nicht aktiv.

Die Pflege: Wer fällt, muss auch nachpflanzen. Nach 1300 Douglasien in 2017 sind für 2019 das Pflanzen von weiteren 1800 Exemplaren geplant. Die vom Gemeinderat selbst auferlegte Vorgabe, drei Prozent der Waldfläche als Waldrefugien auszuweisen, sei mittlerweile auch dank einiger Habitat-Baumgruppen übererfüllt. Zudem werden 2019 auf einer Fläche von 2,2 Hektar bestimmte Kulturen gepflegt und auf 28,8 Hektar der Schlag gepflegt. "Das sind gute Investitionen in die Zukunft" betonte Reinhard. Er versprach: "So bewahren wir die Vielfalt des Waldes."