Meckesheim/Mauer/Hockenheim. (cm) Beim Chaos-Rennen der Formel 1 am Hockenheimring waren am Sonntag 25 Feuerwehrleute aus Mauer und Meckesheim hautnah dabei. Sie sorgten in der Boxengasse für die Sicherheit von Vettel und Co.

"Spektakulärer geht es nicht - es war spannend und hochdramatisch", freute sich auch der langjährige Meckesheimer Kommandant Matthias Grasse, der am Wochenende als "Firechief of the pitlane" agierte - also als "Brandmeister der Boxengasse". Auf die Einsatzkräfte hatte das spektakuläre Rennen derweil keine Auswirkung: "Unsere Dienste sind alle problemlos verlaufen", sagte Grasse.

Auch die starken Regenfälle bescherten keine Arbeit - anders als im vergangenen Jahr, als die Einsatzkräfte Wasser abpumpen mussten. Besondere Aufmerksamkeit war gestern nach dem Rennen gefragt, als an den Boliden Kraftstoffproben entnommen wurden. "Das sind heikle Momente", weiß Grasse.

Die Feuerwehrleute aus Meckesheim und Mauer zeigten sich besonders beeindruckt von der Atmosphäre. "Die drei Tage waren wieder ein großes Erlebnis", sagt Grasse. "Beim Rennen herrschte im Motodrom eine Stimmung wie im Fußballstadion." Die Feuerwehrleute hoffen nun, dass es auch im nächsten Jahr noch ein Formel-1-Rennen in Hockenheim gibt. "Wir wären dabei", sagt Grasse.