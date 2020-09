Mauer/Meckesheim/Leimen. (bmi) "Filme über das Älterwerden für Alt und Jung" – diese Aufgabe hat sich das Europäische Filmfestival der Generationen auf die Fahnen geschrieben. Neben der Filmauswahl charakteristisch sind die Besprechungen im Anschluss an die Vorführungen. Die nunmehr elfte Ausgabe startet am Donnerstag, 1. Oktober. Bis zum 15. November sind über 230 Filmvorstellungen in über 150 Lokalitäten geplant – darunter drei in der Region Heidelberg.

In Mauer wird gleich zum Start des Festivals am Donnerstag, 1. Oktober, der Film "Song for Marion" gezeigt. Der Streifen bietet eine bewegende Tragikomödie über das Chorsingen als Quelle für Kraft und Gemeinschaft. Er läuft um 17 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus. Anmeldungen sind erforderlich und bis Mittwoch möglich unter Telefon 0 62 26 / 92 20 30.

In Meckesheim läuft am Freitag, 2. Oktober, um 18.30 Uhr "Die Herbstzeitlosen", eine Komödie über Alters- und Frauenbilder von gestern. Voranmeldungen sind unter Telefon 0 62 26 / 92 00 25 erbeten.

Der Film "Warum ich hier bin" läuft am Donnerstag, 15. Oktober, um 17 Uhr im Leimener Rosensaal. Er zeigt Migration und Integration aus der Sicht von Geflüchteten. Eine Voranmeldung unter Telefon 01 76 / 16 91 81 18 ist Pflicht.