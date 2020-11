Von Christoph Moll

Leimen. "Exklusive Villa mit Rheintalblick" – so wird aktuell eine Immobilie in Leimen angeboten. Es ist nicht irgendeine Immobilie. Es ist die "Becker-Villa". Zuletzt hatte Tennis-Legende Boris Becker mit einem Insolvenzverfahren vor einem Londoner Gericht Schlagzeilen gemacht, bei dem es auch um Immobilien gehen soll. Nun steht die Villa in Beckers Heimatstadt zum Verkauf – für sage und schreibe 1,97 Millionen Euro. Bedingung ist ein lebenslanges Wohnrecht. Nach RNZ-Informationen soll Mutter Elvira bis heute in der Villa wohnen.

Für den Verkauf zuständig ist nicht eine große Immobilienagentur, sondern die Leimener Maklerin Antje Bothe. Sie bestätigte auf RNZ-Anfrage zwar, dass das Angebot seit wenigen Tagen auf Immobilienplattformen im Internet abrufbar ist. Weitergehende Auskünfte wollte sie jedoch nicht geben. "Das ist mit dem Auftraggeber so vereinbart", betonte Bothe. "Der Verkauf soll so diskret wie möglich ablaufen." Wer aktueller Eigentümer des Grundstücks samt Gebäude ist, wer den Verkauf betreibt und ob es bereits Interessenten gibt: alles unklar.

Detailliert beschrieben wird in der Annonce jedoch die Villa, die sich in einer guten Wohngegend "am Berg" in Leimen befindet. So erhalten Interessierte einen seltenen Einblick und erfahren zum Beispiel, dass die im Jahr 1990 und 1991 erbaute Villa neuneinhalb Zimmer, sieben Schlafzimmer und drei Badezimmer beherbergt. Die Wohnfläche beträgt insgesamt 449 Quadratmeter, hinzu kommen 205 Quadratmeter Nutzfläche. Eine Garage ist vorhanden. Das Grundstück ist insgesamt 825 Quadratmeter groß.

"Die Immobilie liegt durch die Waldnähe und dem unverbauten Rheintalblick in der beliebtesten Lage von Leimen", heißt es in der Anzeige. "Großzügiges Wohnambiente und eine sehr gute Ausstattung zeichnen diese freistehende, exklusive und lichtdurchflutete Villa am Hang aus."

Im 196 Quadratmeter großen Erdgeschoss befindet sich der Wohnbereich samt Küche. "Im Wohnraum stellt der mit Holz beheizbare Kamin einen besonderen Blickfang dar und verspricht behagliche Abende", heißt es. Hier befinden sich auch ein "privater Bereich" mit zwei Zimmern und einem Bad sowie eine 40 Quadratmeter große Terrasse.

Das Obergeschoss mit sichtbaren Holzbalken beherbergt drei Zimmer, ein großes Tageslicht-Bad mit Wanne und Dusche sowie eine Abstellkammer. Das Untergeschoss besteht unter anderem aus einer 154 Quadratmeter großen Einliegerwohnung und einer Sauna mit Duschmöglichkeit und Whirlpool. Hinzu kommt noch der Garten. Geheizt wird mit Öl. Ein rund 16.000 Liter fassender Tank liegt unterirdisch im Vorgarten. Die Böden bestehen aus Granit und Parkett, das Dach ist in Schiefer-Optik eingedeckt.

Zuletzt musste sich Boris Becker Ende Oktober vor einem Londoner Gericht verantworten. Bei jedem einzelnen der 28 Anklagepunkte, die ihm die britische Insolvenzbehörde vorwirft, bekannte sich der dreimalige Wimbledon-Sieger für "nicht schuldig". Der 52-Jährige soll Konten, Immobilien und Trophäen in seinen Angaben unterschlagen haben. Becker war im Jahr 2017 von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden. Seine Auflagen wurden zuletzt um zwölf Jahre verlängert. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu sieben Jahre Haft. Der Ehrenbürger von Leimen bestreitet die Vorwürfe allerdings.