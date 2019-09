Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Ich hatte unheimliches Glück", sagt Manfred Rothe. Der 28. September hat eine besondere Bedeutung im Leben des 61-jährigen Neckargemünders. Am heutigen Samstag ist es genau 25 Jahre, dass die "Estonia" sank (siehe auch "Magazin zum Wochenende"). Der Untergang der Fähre in der Ostsee war das schwerste Schiffsunglück in Europa nach dem Krieg. 852 Menschen starben, nur 137 überlebten die Katastrophe - davon drei Deutsche. Einer von ihnen: Manfred Rothe. Im RNZ-Gespräch erinnert sich der Stadtrat der Freien Wähler sowie promovierte Apotheker und Lebensmittelchemiker, der in der pharmazeutischen Industrie in Bensheim arbeitet.

Die Reise

Manfred Rothe ist damals 36 Jahre alt und Mitglied der Ballsportgruppe des Turnvereins in Kleingemünd, wo er auch heute noch lebt. Diese unternimmt einmal im Jahr eine Reise. 1994 sagen viele Mitglieder aus persönlichen und beruflichen Gründen ab. Übrig bleiben Manfred Rothe und Harald Kern, der damalige Leiter der Neckargemünder AOK-Geschäftsstelle. Das Ziel: Stockholm. Zunächst geht es per Schiff in die schwedische Hauptstadt und von dort aus für einen Tag mit der "Estonia" über die Ostsee nach Tallinn, Hauptstadt von Estland. Die Hinfahrt verläuft ohne Probleme. Rothe bemerkt aber auch damals schon, dass die Fähre nicht im besten Zustand ist. An vielen Stellen zeigt sich Rost und die Rettungswesten sind nicht gerade modern. "Es hatte aber niemand ein mulmiges Gefühl", so Rothe. Nach einem Tag mit Stadtrundfahrt in Tallinn geht es am Vorabend des 28. September 1994 wieder zurück nach Stockholm.

So berichtete die RNZ einen Tag nach dem Untergang der "Estonia" auf ihrer Titelseite. Die Zahl der Toten stieg danach noch an. Foto: RNZ-Repro

Die Rückfahrt

Gegen 18 Uhr legt die "Estonia" in Tallinn ab. An Bord gibt es ein schwedisches Buffet und ein Unterhaltungsprogramm. Gegen 9 Uhr des Folgetags soll in Stockholm angelegt werden. "Der Wind wurde immer stärker", erinnert sich Rothe an die ersten Stunden der Fahrt. Die "Estonia" schwankt, Passagiere werden in den Gängen von Wand zu Wand geworfen. Gegen 23 Uhr kommt es dann zu einem Zwischenfall: Bedienungspersonal stürzt wegen des starken Seegangs in die Instrumente einer Musikkapelle. Der Auftritt wird abgebrochen. "Das war fatal", erinnert sich Rothe. "Die Leute sind dann in ihre Kabinen nach unten gegangen." Auch Harald Kern geht zu Bett, Manfred Rothe ist aber noch nicht müde und wechselt in den "Admiral’s Pub", der noch geöffnet ist. Eine Entscheidung, die ihm später das Leben rettet.

Der Knall

Gegen Mitternacht erschüttert ein lauter Knall die "Estonia". "Wie wenn Eisen auf Eisen schlägt", beschreibt Rothe die Erschütterung. "Das Schiff hat sofort starke Schräglage bekommen." Die Fähre kippt auf die rechte Seite. In der Bar fallen die Gläser aus den Schränken, Geschirr stürzt aus einem Stauraum. "Das Personal war sichtbar erschrocken", erzählt der Neckargemünder. "Alle haben gewusst: Es ist etwas Schlimmes passiert - das ist nicht mehr normal." Die Passagiere flüchten auf das oberste Deck. "Durch die Schräglage waren die Türen quasi an der Decke", so Rothe. In den unteren Decks sind die Gänge schmal und es gibt keine Geländer. Hier gibt es kein Entkommen für die Passagiere - so auch nicht für Harald Kern. Weiter oben können sich die Fahrgäste an Handläufen entlang hangeln. Viele zögern, gehen dann aber doch ins Freie. Auch Manfred Rothe. "Ich dachte zunächst, dass alles gar nicht so schlimm ist und das Schiff einfach weiter treibt", erinnert er sich. "Doch dann ging alles ganz schnell." Die "Estonia" legt sich immer mehr auf die rechte Seite, Rothe befindet sich auf der linken Seite und klemmt sich zwischen der Reling und einem Kasten mit Rettungswesten ein, die er dann verteilt. Später steht er mit Passagieren auf der Außenseite des Schiffs. Viele rutschen ins Wasser und verletzten sich dabei.

Der Untergang

Nach dem ersten Knall dauert es keine Stunde, bis die "Estonia" - fast bis zuletzt beleuchtet - vollständig mit dem Heck voran sinkt. "Es war, wie wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird", beschreibt es Rothe, der nun ebenfalls im etwa zehn Grad kalten Wasser treibt. "Plötzlich war alles still und der Mond schien - es war eine ganz komische Stimmung." Doch dann drücken mehrere hohe Wellen den Neckargemünder drei- oder viermal unter Wasser. Zunächst klammert er sich an eine voll besetzte Rettungsinsel. Seine DLRG-Erfahrung hilft Rothe: Er weiß, dass bei Unglücken große Menschenansammlungen zu vermeiden sind. "Ich hatte auch keine Angst vor Wasser", erzählt er. Hilfreich ist auch, dass er vollständig bekleidet ist. Viele Passagiere waren schon in ihrer Kabine und tragen nur ein Nachthemd. "Das kalte Wasser habe ich in diesem Moment nicht wahrgenommen - ich war voller Adrenalin", erzählt Rothe. Er bewegt sich im Wasser möglichst wenig, um Energie zu sparen. Zunächst bekommt er einen Koffer zu greifen, dann taucht eine Rettungsinsel vor ihm auf. "Das war eine Fügung", sagt er. "Sonst wäre ich jetzt nicht mehr da." Rothe schwimmt hin. In dem mannshohen zeltartigen Aufbau sitzen sieben Personen, Platz ist für 25. Der damals 36-Jährige wuchtet sich hinein, weitere drei Schiffbrüchige folgen. Durch die starken Wellen wird die Insel immer wieder heruntergedrückt und Wasser gelangt hinein, das den sitzenden Insassen bis zur Hüfte reicht. Zwei der etwa zehn Insassen überleben nicht. "Wir konnten ihnen leider nicht helfen", sagt Rothe.

Die Rettung

Schnell ist Rothe klar, dass die Aussichten auf eine Rettung aber gut stehen. Schiffe eilen zur Unglücksstelle, Helikopter kreisen. Ein Schwede feuert mehrere Leuchtraketen aus der Rettungsinsel ab. Acht Stunden müssen die Insassen ausharren, bis sie immer paarweise an einem Seil in einen Helikopter gezogen werden. Rothe wird an Bord des finnischen Schiffes "Silja Symphony" gebracht. Mit anderen Geretteten wird er in einem Raum abgeschirmt. "Wir wurden gegen die Unterkühlung in eine Sauna gesteckt, ich habe aber keinen Tropfen geschwitzt", erinnert er sich. Weil Rothe seinen Namen selbst auf eine Liste schreiben kann, ist er - anders als viele andere Gerettete - korrekt erfasst. Das Schiff fährt nach Helsinki, wo Rothe am Abend per Handy seine Mutter in Kleingemünd informiert.

Der Medienrummel

Es dauert, bis Rothe ausreisen darf. In Helsinki wird er von der Polizei befragt und im Krankenhaus behandelt. Währenddessen belagern Medienvertreter Kleingemünd. Alle suchen das Gespräch mit Rothes Mutter. Wie die Bild-Zeitung an ein Passfoto von ihm gelangte, weiß Rothe bis heute nicht. Als er am Frankfurter Flughafen ankommt, wird er von einem Team der Talkshow "Schreinemakers Live" empfangen. Dieses bietet ihm einen Flug mit einem Privatjet zur Sendung nach Köln an. Rothe lehnt ab. Um dem Rummel zu entkommen, reist er mit seiner Mutter für einige Tage an die Ostsee. In den folgenden Jahren tritt er aber in Talkshows auf: bei Jürgen Fliege, bei Johannes B. Kerner und zuletzt vor fünf Jahren bei Markus Lanz.

Die Aufarbeitung

Nach dem Unglück sucht Manfred Rothe so schnell wie möglich den Weg zurück in den Alltag. Er geht arbeiten. "Ich habe keine traumatischen Folgen davongetragen", sagt er, denkt aber dabei an alle, die es nicht geschafft haben. In den folgenden Jahren reist Rothe mehrfach zu Gedenkveranstaltungen nach Schweden, von wo die meisten Opfer kamen. Bis heute hat er Kontakt zu einem Norddeutschen und einem Schweden, die mit ihm in der Rettungsinsel saßen. Kurze Schiffsfahrten sind für Rothe kein Tabu: Er war nach dem Unglück auch wieder auf der Ostsee unterwegs. "Ich gehe aber nicht in den Rumpf", sagt er. Schwimmen ist für den Neckargemünder kein Problem, er ist bis heute Mitglied der DLRG-Wasserrettungsgruppe. Das Unglück spielt in seinem Leben kaum noch eine Rolle. "Wenn ein Schiffsunglück wie bei zuletzt der Costa Concordia geschieht, muss ich aber daran denken", sagt er. "25 Jahre sind eine lange Zeit."

Die Unglücksursache

Bis heute ist nicht genau geklärt, wie und warum die "Estonia" sank. Klar ist: Durch den Sturm wurde die Klappe am Bug abgerissen, die für die Ein- und Ausfahrt von Autos nach oben geöffnet wurde. Deshalb konnte rasch Wasser eindringen und die Ladung verrutschen. Noch immer wird aber über Bomben an Bord spekuliert. "Daran glaube ich nicht", sagt Manfred Rothe. Er wundert sich vielmehr bis heute darüber, dass die "Estonia" als Fähre überhaupt auf hohe See durfte. Erst im vergangenen Juli wurde eine Schadensersatzklage von über 1000 Überlebenden und Angehörigen abgewiesen. Auch Rothe hatte sich kurz nach dem Unglück an einer Schadensersatzklage beteiligt. "Ich lasse mich überraschen, rechne aber mit nichts", sagt er.