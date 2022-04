Bammental. (bmi) Das Gymnasium wird erweitert. Bei laufendem Betrieb soll das bestehende Hauptgebäude in östlicher Richtung für über 2,2 Millionen Euro verlängert werden. Die beengte Raumsituation macht es nötig – und die Not wird nun kurzfristig noch größer. Denn für das kommende Schuljahr 2022/23 gibt es an der eigentlich nur dreizügigen Schule nun erneut eine vierte Eingangsklasse in der fünften Jahrgangsstufe.

Nach 123 Anmeldungen fürs Gymnasium im Vorjahr sei man auch dieses Mal ziemlich weit über den anvisierten 90 Schülern für drei Klassen, wie Benedikt Mancini dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung erläuterte. "Dahinter verbergen sich viele Geschwisterkinder, eine Lenkung ist insgesamt äußert schwierig", berichtete der Schulleiter weiter. Weder sei das Neckargemünder Gymnasium zur Aufnahme weiterer Schüler erpicht, noch sprächen die Zahlen der Schulen aus dem Wieslocher und Sinsheimer Raum für zusätzliche Kapazitäten.

Die Bildung einer vierten Klasse hält die Schulleitung "pädagogisch für sehr sinnvoll und auch organisatorisch machbar". Unter folgenden Voraussetzungen: Klassen der Mittelstufe müssten teils mit kleineren Kursräumen als Klassenzimmern leben, der auf individuelle Bedürfnisse der Schüler eingehende Differenzierungsunterricht neu organisiert oder reduziert werden – und zudem müssten zwei "Außenstellen" über einen längeren Zeitraum genutzt werden.

"Wenn die Altentagesstätte und der Vereinsraum der TV-Halle durchgängig am Vormittag zur Verfügung steht, dann können wir zusätzliche Schüler aufnehmen", betonte Mancini. Mit diesen Bedingungen waren die Bürgervertreter einverstanden und bereiteten einer vierten Eingangsklasse bei einer Gegenstimme den Weg.

Unterricht in der Altentagesstätte und im Vereinsraum wird nun also zum Alltag – zumindest für die Kursstufe, wie Mancini auf Nachfrage von Sara Murswieck (Grüne) bestätigte. Es betreffe kleine Kurse, naturwissenschaftliche Fächer seien dabei ausgeschlossen. "Die Medienausstattung ist dort natürlich nicht optimal, aber manche Lehrer finden es auch ganz angenehm, in einem anderen Kontext zu unterrichten", wusste der Schulleiter.

Eine vierte Eingangsklasse hat es am Gymnasium immer wieder gegeben – zuletzt fast im Zwei-Jahres-Rhythmus, wie Mancini auf Nachfrage von Ulf Höppner erklärte. "Zwei Jahre hintereinander hatten wir das Phänomen aber noch nicht." Nach dem "Schock" mit nur 71 Anmeldungen im Jahr 2020 sei durch viel Engagement an der Schule und den Ausbau digitaler Angebote wie etwa die Ausstattung mit Tablets durch Unterstützung der Gemeinde eine Gegenbewegung entstanden. Eine dauerhafte Vierzügigkeit am Bammentaler Standort hält der Schulleiter nicht für wünschenswert. Durch ein zu großes Wachstum ginge der gewollte familiäre Charakter verloren – mal abgesehen von der Raumknappheit.

Die besteht auch mittelfristig. Trotz Anbau, der bis Oktober 2023 abgeschlossen sein soll. Auf drei Geschossen entstehen insgesamt gut 700 Quadratmeter Nutzfläche. Platz für neue Klassen-, Kunst- und Fachräume, einen Besprechungsraum und eine Erweiterung des Lehrerzimmers, aber auch weitere Aufenthaltsflächen und ein "Multifunktionsflur mit Aula-Situation" .