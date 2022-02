Eppelheim/Neckargemünd. (lew) Nun hat es in Eppelheim auch die städtische Kindertagesstätte Friedrich Fröbel erwischt: Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, müssen zwei Gruppen der Einrichtung wegen mehrerer Corona-Fälle bis Ende der Woche geschlossen bleiben. Von der Schließung betroffen sind laut Anette Zietsch, Sprecherin der Stadt Eppelheim, zwei Kindergartengruppen. Zur genauen Anzahl der erkrankten Kinder und Erzieherinnen konnte die Sprecherin auf RNZ-Nachfrage keine Angaben machen. Die Gruppen, die nicht von der Schließung betroffen sind, könnten ihren Betrieb normal fortsetzen. Für sie ändere sich nichts an der bestehenden Teststrategie: drei Mal pro Woche ein von den Eltern beglaubigter Eigentest.

Eine Komplettschließung nach einem Corona-Ausbruch war wie berichtet vom Gesundheitsamt in der Vorwoche im katholischen Kindergarten St. Angela in Dilsberg angeordnet worden. Moritz Schaffrath, stellvertretender Leiter der zuständigen Verrechnungsstelle in Obrigheim, erklärte nun auf Nachfrage, dass die Einrichtung ab dem heutigen Mittwoch schrittweise wieder öffnen kann. In den drei Gruppen seien acht Corona-Infektionen bei Kindern nachgewiesen worden, sieben davon in einer Gruppe. Bei den Erzieherinnen habe es sechs bestätigte Fälle gegeben. Die nächsten Tage müssten vor dem Besuch täglich negative Tests einer zertifizierten Teststelle vorgelegt werden.