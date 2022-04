Eppelheim/Heidelberg. (bmi) Zwei Nachbarstädte, zwei Meinungen, zwei Stimmen. Ohne große Absprache gestaltet sich meist das Aufeinandertreffen von Eppelheim mit der großen Schwester Heidelberg, wenn es um Projekte geht, die Auswirkungen beidseits der beide Städte trennenden Autobahn A 5 haben. Anschauungsunterricht gab wie berichtet jüngst die Bahnanbindung des neuen Heidelberger Stadtteils Patrick-Henry-Village (PHV): An der Ausarbeitung der drei noch möglichen Straßenbahntrassen wurde Eppelheim nicht beteiligt, obwohl allesamt über dessen Gemarkung entlang des ehemaligen Bahndamms führen.

Mehr Kooperation wagen, mehr Mit- statt Nebeneinander: In diese Richtung geht nun ein Vorstoß der SPD-Fraktionen des Heidelberger und Eppelheimer Gemeinderats. Sie gehen in einer gemeinsamen Mitteilung mit gutem Beispiel voran und fordern von der Stadt Heidelberg, eine "verbindliche interkommunale Kooperationsform" einzurichten. "Die beiden Städte Heidelberg und Eppelheim verbindet mehr als nur eine Straßenbahnlinie", – die Linie 22 – heißt es in dem Schreiben. Heidelberger Großprojekte wie die Entwicklung der Konversionsflächen Airfield und Patrick-Henry-Village sowie die Straßenbahn zum dort neu entstehenden Stadtteil beträfen auch Eppelheim. Damit die Interessen beider Seiten gleichermaßen berücksichtigt werden, sei daher eine verbindliche Abstimmung der Gemeinderäte beider Kommunen erforderlich.

"Bei der Planung von großen Entwicklungsprojekten müssen vonseiten Heidelbergs gerade aufgrund dessen geografischer Nähe die Auswirkungen auf Eppelheim zwingend mitgedacht werden", fordert Renate Schmidt als Vorsitzende der SPD-Fraktion im Eppelheimer Gemeinderat. Gerade der neue Stadtteil PHV werde große Folgeeffekte auf Eppelheim haben: Neben der Verkehrsentwicklung etwa auch auf die Auslastung der weiterführenden Schulen, da für PHV eine solche bisher nicht angedacht sei. Für diese und viele weitere gemeinsame Schnittstellen der Städte brauche es regelmäßige, verbindliche Absprachen.

Ein solches verbindliches Gesprächsformat hat die SPD-Fraktion Heidelberg laut eigenen Angaben bereits Ende 2020 im Gemeinderat beantragt. Bis auf "vereinzelte informelle Gespräche" sei nicht viel passiert, weil die Stadtverwaltung Heidelberg dafür keine Notwendigkeit gesehen habe. "Dieses Gebaren der Stadt Heidelberg irritiert uns doch sehr", sagt die Heidelberger SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster. Neben PHV gebe es weitere dringende interkommunale Themen, die mit Eppelheim in einem verbindlichen Rahmen besprochen werden müssten.