Von Roland Kern

Eppelheim. Hans-Dieter Dreher reitet auf der ganzen Welt. Der Springreiter-Profi aus dem südbadisch-schweizerischen Grenzland gehört zu den Top-Sattelsportlern der Republik. Wenn er, wie jetzt am Wochenende, auf dem Eppelheimer Dreikönigs-Reitturnier antritt (siehe auch Sport-Teil), fühlt er sich Zuhause. Mittags zwischen zwei Springprüfungen geht der Reitersmann mit Frau Marion und Sohnemann Ben gepflegt essen. Sie wählen zwischen fast einem Dutzend frisch zubereiteter Speisen, auch Vegetarisches ist im Angebot. Dazu muss die Familie Dreher kein Restaurant besuchen; es handelt sich um das übliche gastronomische Angebot des Turniers. Und das ist bei einem Reitturnier ganz und gar außergewöhnlich.

"Wir sind überzeugt, dass viele Spitzenreiter jedes Jahr wieder hier starten, weil das Gesamtpaket stimmt und sie sich einfach wohlfühlen", glaubt Rolf Zimmerer, der Vorsitzende des Reitervereins Birgikhöfe, der auf der Reitanlage der Familie Wolf vor den Toren Eppelheims ansässig ist. Damit dürfte er Recht haben. Das Turnier, das bundesweit das erste im Kalender ist, ist für seine Bewirtung, seine Geselligkeit und seine Reiterpartys über die Region hinaus mindestens so bekannt wie für seinen Sport - und schon der ist überdurchschnittlich.

Zum mittlerweile 24. Mal fand auf der privaten Reitanlage ein Turnier mit schweren Prüfungen statt. Hinter der Veranstaltung steckt ein Organisations-Team mit verlässlichen Zuständigkeiten und eine riesige Schar von freiwilligen Helfern. Der Verein mit Rolf Zimmerer an der Spitze ist der ideelle Veranstalter, Heide Wolf ist die Leiterin des Wirtschaftsbetriebes, der erfahrene Turnierleiter Gerhard Weixler kümmert sich um die Sportorganisation - und bei Seniorchef und Turnierbegründer Walter Wolf und seinem Sohn Michael laufen die Fäden zusammen. Die "Birkighöfe" gehören zu den größten Reit- und Turnierställen Nordbadens.

Rund 80 freiwillige Helfer, Vereinsmitglieder und Pferdebesitzer sind von morgens bis abends auf den Beinen, um dem Sport den richtigen Rahmen zu geben. Der komplette Wirtschafts- und Partybetrieb findet in einer zweiten Halle neben der Prüfungshalle statt. Im Laufe der Jahre haben die Organisatoren nach und nach investiert, sodass sich die Halle - in der ansonsten Pferde frei laufen - innerhalb weniger Stunden in eine System-Gastronomie verwandeln lässt. An den Seiten werden die Küchenanbauten geöffnet, der Sandboden wird mit Dielen ausgelegt, Leinwand und Technik werden installiert. Und die Party kann beginnen: Beim "Wolf" kann der Bär steppen.

Tut sie dann auch. Im Rahmen des Turniers bietet das "Wolf-Team" neben der täglichen Bewirtung von früh bis spät zwei Party-Abende. Am Donnerstag mit den krachledernen "Bayernmän" und zünftiger Stimmungsmusik, am Samstagabend mit DJ. Der Zapfhahn glüht, als über 500 Besucher in die Halle strömen, um mit den Reitern zu feiern. Dazu waren einige Vorkehrungen zu beachten, wie Rolf Zimmerer beschreibt. Parkplatzeinweiser, Security, Sanitätsdienst, Ordner, ein Kontakt zu Polizei und Ordnungsamt - die Reiterpartys sind ein Event! Nachts um 2 Uhr werden die letzten Gäste verabschiedet, aufgeräumt und geputzt. Um 8 Uhr brutzeln schon wieder Spiegeleier in den Pfannen; Reiter und Pferdepfleger kommen zum Frühstück.

Rund 400 Essen gehen mittags und abends über die Theke, das ist mehr als die meisten professionell geführten Lokale schaffen. Hilde Wolf arbeitet mit ihrem Küchenteam routiniert aber unermüdlich. Aufs Essen warten müssen die Reiter nicht. Bei der Bestellung hilft es, dass die Reiter ein gutes Netzwerk pflegen. Michael Vetter vom Brauhaus Vetter in Heidelberg ist Reiter, Metzgermeister Bernd Bolz aus Kirchheim ebenso: Bier und Fleisch gehen nie aus.

Alle Helfer nehmen sich in diesen Tagen Urlaub, die meisten kommen mit wenigen Stunden Schlaf aus. Als das Turnier am Sonntagabend zu Ende geht, haben viele von ihnen über 80 Stunden geleistet. Dafür spendiert der Verein ein Helferessen und einen gemeinsamen Ausflug.