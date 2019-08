Eppelheim. (cm) Es sind Szenen, die man sonst nur aus Krimis kennt: Ein 24-Jähriger läuft nachts durch die Hauptstraße, als plötzlich ein Transporter neben ihm anhält. Unbekannte zwingen den Mann zum Einsteigen und traktieren ihn anschließend brutal. Und das nicht zum ersten Mal. Bereits vor anderthalb Jahren wurde der 24-Jährige womöglich von denselben Personen nachts abgepasst und sexuell misshandelt. Drei Wochen nach dem jüngsten Verbrechen fehlt von den Unbekannten noch eine heiße Spur.

"Es gibt bislang nichts Neues", teilte Polizeisprecher Dennis Häfner nun auf RNZ-Anfrage mit. Die Auswertung der Spuren dauere weiter an. Sollten diese verwertbar sein, wäre möglicherweise ein Abgleich mit Spuren aus dem Fall vor anderthalb Jahren möglich. "Des Weiteren ermitteln die Kollegen der Kriminalpolizei noch immer den Hintergrund der Tat", so Häfner. "Ob hier dieselben Täter agierten, ist bislang unklar." Die Polizei steht also weiter vor einem Rätsel. Bereits nach dem vorangegangenen Überfall hatten die Beamten ihre Ermittlungen auf das persönliche Umfeld des Mannes konzentriert. Sie versuchen herauszufinden, ob sich das Opfer und die Täter kannten.

Verletzungen mussten in einer Klinik behandelt werden

Der jüngste Übergriff ereignete sich in der Nacht auf Samstag, 3. August. Der 24-Jährige mit Migrationshintergrund war gegen 2.30 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Hauptstraße in Richtung Schulstraße unterwegs, als plötzlich der weiße Transporter neben ihm hielt. Ein Unbekannter bedrohte den Eppelheimer mit einem Messer und zwang ihn zum Einsteigen in den Transporter, in dem nach Angaben der Polizei mindestens zwei weitere Unbekannte saßen. Sie schlugen dem Mann während der Fahrt mit der Faust ins Gesicht.

An einem noch nicht näher bekannten Ort im Feldgebiet nahe der Stadt stiegen die Täter mit dem 24-Jährigen aus dem Fahrzeug, hielten ihn fest und schlugen auf diesen ein. Anschließend flüchteten die unbekannten Männer mit dem Transporter. Der 24-Jährige konnte nach Angaben der Polizei zu Fuß nach Hause laufen und erstattete kurz darauf Strafanzeige bei der Polizei. Wie lange genau das Martyrium des Mannes ging, ist nicht bekannt. Die Verletzungen mussten in einer Klinik behandelt werden.

Bereits im Mai des vergangenen Jahres war der damals 23-Jährige schon einmal nachts auf offener Straße überfallen worden. Damals war von einem "sexuell motivierten Übergriff" die Rede. In der Jakob-Ruppert-Straße wurde er von drei oder vier maskierten Personen gepackt, zu Boden gebracht und sexuell missbraucht. Der Fall warf seinerzeit schon viele Fragen auf. Die Hintergründe waren ebenso unklar. Die Polizei sucht weiter Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1744444 zu melden.