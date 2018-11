Eppelheim. (aham) Weniger Arbeit, mehr Geld, mehr Kontrolle - ein Traum. Genau diesen hat auch die Stadt Eppelheim und will ihn nun umsetzen. Was zu schön klingt, um wahr zu sein, soll mit einer neuen Vergnügungssteuer-Satzung nächstes Jahr Realität werden.

Die Satzung gilt für alle Spielautomaten, in die man Geld einwerfen muss und bei denen es Geld zu gewinnen gibt. Also der Kuscheltier-Greifarm auf der Kerwe, der Billard-Tisch im Bistro oder das schaukelnde Feuerwehrauto sind außen vor. Bislang war es so, dass die "Bruttokasse" eines jeden Automaten entscheidend für die Steuer war. Das heißt: Jedes Gerät zeichnet auf, wie viel Geld eingeworfen wurde. Für den Bruttobetrag wird Falschgeld und Fehlgeld abgezogen. Auch sogenannte Röhrenauffüllungen werden abgezogen. Wenn also vom Aufsteller neues Münzgeld in die Maschine gegeben wird, zählt das nicht. Im umgekehrten Fall, also bei Röhrenentnahmen, wird der Betrag hinzugezählt.

"All das ist ein hoher Arbeitsaufwand", erklärte Kämmerer Hubert Büssecker in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Daher wolle er seinen Kollegen nun die Arbeit erleichtern - zumal es immer Diskussionen mit einigen Aufstellern über verschiedene Parameter gab. Künftig soll der Spieleinsatz entscheidend für die Steuer sein. Und dieser lässt sich eben für jedes Gerät ausdrucken und fertig. Dazu wurde noch der Steuersatz auf 6,5 Prozent festgelegt - anderswo sind es zwischen fünf und sechs Prozent, wie der Kämmerer auf Anfrage von Martina Rubik-Kreutzfeldt (CDU) berichtete. Die Mindeststeuer pro Gerät beträgt übrigens in Spielhallen 120 Euro im Monat, an sonstigen Orten 75 Euro.

Das Ergebnis: "Wir gehen von Mehreinnahmen bis 25.000 Euro aus", so Büssecker. Und: "Mit der Satzung können wir die Zahl der Geräte im Gemeindegebiet eindämmen." Allein in diesem Jahr sei die Anzahl der Spielautomaten von 39 auf 46 gestiegen.

Bei letztgenannten Zahlen wurde Rubik-Kreutzfeldt eigenen Angaben zufolge "schwindelig". Schließlich hätten Automaten hohes Suchtpotenzial. Und als Anwältin sehe sie die Folgen einer solchen Sucht, die in die Kriminalität führen könne. Die Christdemokratin war nicht die einzige im Rat, welche die neue Satzung mit offenen Armen begrüßte. Einstimmig befürwortete das Gremium den Verwaltungsvorschlag.