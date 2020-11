Eppelheim. (lesa) Schlechte Kunde aus der Humboldt-Realschule (HRSE), gute aus dem Kindergarten "Friedrich Fröbel": Nach einer fünften Klasse am Dienstag sind am Freitag 29 Sechstklässler der HRSE in Quarantäne geschickt worden. Sie gilt bis zum 2. Dezember. Aus der seit vorvergangenem Wochenende dauernden Quarantäne entlassen sind dagegen die beiden Gruppen des Kindergartens: Wie die Stadt mitteilte, sind Kinder und Betreuer wohlauf. Seit gestern läuft der Betrieb in der Einrichtung wieder in voller Gruppenstärke.

An der HRSE hat sich nun ein Mädchen infiziert: Das positive Testergebnis kam am Donnerstagnachmittag – am Morgen war die Sechstklässlerin noch im Unterricht. "Sie wurde getestet, weil sie Symptome zeigte", sagt Konrektor Christian Fesler auf RNZ-Nachfrage und ergänzt: "Dass eine Testung läuft, wussten wir nicht, bis der Anruf kam." Zu allem Überfluss habe die Klasse des Mädchens am Donnerstag noch gemeinsam Sportunterricht gehabt und im Gegensatz zu den Lehrern die Schüler-Umkleide benutzt.

Die Folge: Wie im Fall der fünften Klasse gelten alle Schüler als Kontaktpersonen der Kategorie 1 und müssen in Quarantäne. Die entsprechenden Lehrer, die nur mit Abstand und Maske Kontakt zu den Schülern hatten, dürfen weiter unterrichten. Zur Erinnerung: Dasselbe war auch zuvor der Knackpunkt gewesen. "Wir können nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass in den Umkleiden die Masken getragen wurden", hatte Konrektor Fesler dazu am Mittwoch erklärt.

Daraus zieht die Schulleitung nun Konsequenzen. "Wir erarbeiten jetzt ein theoretisches Sportkonzept", sagt Fesler. Will heißen: Man erwägt, auf den klassischen Hallenunterricht zu verzichten und stattdessen theoretischen Unterricht im Klassenraum abzuhalten. Dort seien Maskenpflicht und Abstand gewährleistet. "Das ist schlimm, weil für die Kinder ja schon der Vereinssport gestrichen ist", so Fesler, "aber noch schlimmer ist, wenn Kinder in Quarantäne müssen."

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht indes laut Fesler nicht. Aus der betroffenen fünften Klasse sei außerdem kein weiterer Schüler positiv getestet worden. Die Klasse kehrt am Montag in die Schule zurück. Das stimmt den Konrektor froh: "Das zeigt, dass die Hygienemaßnahmen funktionieren. Sonst hätten sich ja weitere Kinder in der Klasse infiziert."