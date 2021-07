Eppelheim. (sg) Michael Mercatoris trat seinen Dienst als neuer Rektor an der Humboldt-Realschule in Eppelheim bereits im vergangenen Dezember an – mitten in der Corona-Pandemie. Eine angemessene Amtseinführung im Beisein von Schülern, Eltern, Lehrkollegen und Gästen war zu dem Zeitpunkt nicht gestattet. Seit dem 1. Juli ist der 41-Jährige gebürtige Pfälzer aus Ilvesheim, der die Fächer Mathematik, Technik, Informatik und Physik unterrichtet, auch geschäftsführender Schulleiter der Eppelheimer Schulen. Wie er seinen Einstieg erlebte und auf was er sich nach der Corona-Pandemie freut, erzählt er im RNZ-Interview.

Herr Mercatoris, wie waren für Sie die ersten Wochen an der Humboldt-Realschule?

Natürlich wünscht man sich einen anderen Start, als direkt während einer Pandemie Schulleiter einer Schule zu werden. Aber die Kolleginnen und Kollegen, der Schulträger und die Elternschaft unterstützten mich von Beginn an, so dass es ein "sanfter" Einstieg war.

Konnten Sie alle am Schulleben Beteiligten schon kennenlernen?

Kurz vor der erneuten Schulschließung im Dezember hatte ich noch die Möglichkeit, mich allen Schülerinnen und Schülern persönlich vorzustellen. Die Kolleginnen und Kollegen konnte ich bei einer Konferenz kennenlernen. Den Eltern habe ich mich in einem Begrüßungsschreiben vorgestellt. Zu einigen Elternbeiräten und zur Elternbeiratsvorsitzenden hatte ich telefonisch Kontakt.

Auf was freuen Sie sich am meisten, wenn Corona vorbei ist?

Auf die persönlichen Gespräche und den gemeinsamen Austausch. Dieser ist aktuell zwar digital möglich und findet auch rege statt, ersetzt meines Erachtens aber nicht den direkten Austausch. Und ich freue mich auf Normalität, auf die wir alle schon eine viel zu lange Zeit verzichten mussten.

Warum sind Sie Lehrer geworden?

Ich habe schon als Jugendlicher Jugendgruppen bei Sommerfreizeiten geleitet. Es hat mir Spaß gemacht, gemeinsam mit den Kindern etwas zu erreichen. Die Freude in der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen hat mich dann dazu bewogen, an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg Lehramt zu studieren.

Was macht nach Ihrer Meinung einen guten Schulleiter aus?

Gelassenheit und eine gute Portion Humor. An einen Schulleiter werden häufig verschiedene Anliegen meist zeitgleich und teilweise höchst kontrovers herangetragen. Daher gilt es meines Erachtens, gut mit allen zu kommunizieren und Abläufe transparent zu gestalten. Ideal ist es, die größtmögliche Schnittmenge aller Bedürfnisse zu finden. Ab und an müssen aber auch Entscheidungen getroffen werden – dann helfen Gelassenheit und Humor.

Was macht eine gute Realschule aus?

Die Schulart Realschule ist eine starke Schulart. Sie befähigt gleichermaßen für Ausbildung oder den Übergang auf ein berufliches Gymnasium. Dabei stehen praktische Fächer wie Technik oder Alltagskultur, Ernährung und Soziales neben der fundierten Berufsorientierung im Fokus. Die Schulart bereitet die Schüler aufs Leben vor und gibt ihnen die Kompetenzen an die Hand, die sie benötigen, um im weiteren Ausbildungsverlauf gut zu bestehen.

Welche Werte möchten Sie den Heranwachsenden vermitteln?

Hier halte ich es wie der Namensgeber unserer Schule: Es geht nicht nur um Einzelwerte, sondern um das Verständnis, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Hierbei gilt für mich das Sprichwort: Behandle jeden, wie du selbst behandelt werden möchtest.

Welches Verhalten von Schülern missfällt Ihnen?

Wir waren alle einmal Schüler und wissen ganz genau, dass immer mal etwas passieren kann wie vergessene Hausaufgaben oder eine kleine Provokation. Für mich zählen Ehrlichkeit und Einsicht, daher "missfallen" mir Unehrlichkeit und Uneinsichtigkeit. Ebenso erwarte ich einen respektvollen Umgang miteinander.