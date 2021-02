Eppelheim. (pri/lyd) Am Freitagnachmittag stand der Straßenbahnverkehr zwischen Gadamerplatz und der Endhaltestelle in Eppelheim vorübergehend still. Nach ersten Informationen war gegen 14.20 Uhr meldete die RNV, dass der Strom auf den Oberleitungen ausgefallen war. Auch die Straßenbahn der Linie 26 ist betroffen. Die RNV richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Nach einer guten Stunde war die Störung behoben, meldete die RNV gegen 15.15 Uhr. Die Ursache teilte die RNV nicht mit.