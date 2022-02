Von Thomas Seiler

Eppelheim. Wenn einmal die Schneeflocken die Anwohner einer Stadt überraschen, muss geklärt sein, wer nun welche Teile des Bürgersteigs von der Schneepracht zu befreien hat. Genau über diese Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege gab es in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats nach einer regen Diskussion einen Beschluss zur Änderung der Streupflichtsatzung, die Mitte Februar dann in Kraft trat.

Bereits in der vergangenen Novembersitzung war die Satzung andiskutierten worden. Als der der Leiter des Amts für Ordnung, Bildung und Bürgerservice, Reinhard Röckle, die Regeln nochmals in geänderter Form vorstellte, gab es dennoch bei einigen Aspekten weiteren Klärungsbedarf.

Zum einen ging es um den Umfang des Schneeräumens in Paragraf 5 der Satzung. Hierbei setzte sich mehrheitlich ein von Jürgen Geschwill eingebrachter SPD-Antrag durch, eine Passage darin gänzlich zu streichen und stattdessen das Räumen der Haltestellen gänzlich in die Hand des städtischen Bauhofs zu legen.

Bauhof für Bushalte zuständig

Da die Satzung nach Ansicht von Bürgermeisterin Patricia Rebmann allerdings "formell bleiben sollte", debattierten die Räte auch über die von den Sozialdemokraten vorgeschlagenen Zeiten für das Beseitigen von Schnee und Eis und einigten sich ebenfalls mehrheitlich darüber. Demnach beginnt die Pflicht für die Anlieger werktags um 7 Uhr und endet um 22 Uhr. An Sonn- und Feiertagen gibt die Satzung den dafür Verpflichtenden morgens ein Stunde mehr Zeit, bis jene ihr Tagwerk beginnen.

Wie die Straßenanlieger beim Beseitigen von Schnee- und Eisglätte vorgehen, darüber schieden sich gerade beim Einsatz von auftauenden Streumethoden wie Salz die Geister. Das von Claudia Grau-Bojunga (Grüne) gestellte Ansinnen, ausschließlich zum Bestreuen abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche zu verwenden, wie es das Umweltbundesamt ebenso empfahl, lehnte das Gremium mehrheitlich ab, wobei sich die Rathauschefin dabei der Stimme enthielt.

Von 7 bis 22 Uhr in der Pflicht

Das heißt, es bleibt in Ausnahmefällen der Einsatz von salzhaltigen Mitteln bei Vereisung der Fläche erlaubt. Dabei sollte der Griff in das Behältnis "so gering wie möglich" gehalten werden, da "durch salzhaltiges Schmelzwasser" Gefährdungen insbesondere für Fauna und Flora entstehen können. Denn gerade auf Gehwegen, wo sich Bäume oder Sträucher befinden, lässt die Satzung "das Bestreuen mit Salz oder salzhaltigen Stoffen" nicht zu.

Jene von Rebmann als sehr wichtig einzustufende Ausnahmeregelung, die neben Geschwill (SPD) auch Trudbert Orth (CDU/FDP) und Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) befürworteten, nahm man anschließend mehrheitlich in die neue Satzung auf.