Eppelheim. (luw) Eine jubelnde Menge junger Menschen hat den Rapper Farid Bang in der Handelsstraße begrüßt. Hintergrund ist eine Deutschlandtour des Künstlers, der damit "seinen" Wasserpfeifen-Tabak bewirbt. So kam der 35-Jährige, der auch aus kleineren Rollen in den drei "Fack ju Göhte"-Kinofilmen bekannt ist, zu einem Händler für Wasserpfeifen-Bedarf in Eppelheim.

"Es handelte sich um ein spontanes Treffen für Fans", erklärte die Firma "Shisha Nil" auf RNZ-Nachfrage. Immer mehr Rapper steigen demnach in den "Shisha-Bereich" ein. "Aufgrund ihrer Herkunft und der kulturellen Verbindung zum Shisha-Rauchen produzieren immer mehr Rapper ihre eigenen Geschmäcker für Shisha-Bars und Shops", erläutert das Unternehmen. Zudem werde in den meisten Wasserpfeifen-Bars die Musik der Rapper gespielt, "sodass die Zielgruppen zusammenfließen", heißt es weiter. Damit seine Fans Erinnerungsfotos mit dem in Düsseldorf aufgewachsenen, deutschsprachigen Rapper mit marokkanischen und spanischen Wurzeln machen konnten, wurde der Laden in der Handelsstraße für kurze Zeit geschlossen.

Farid Bang, mit bürgerlichem Namen Farid Hamed El Abdellaoui, erregte in der Vergangenheit bereits mehrmals durch öffentliche Streitigkeiten Aufsehen, unter anderem mit den Rappern Sido und Fler. Auch mit der AfD-Politikerin Alice Weidel geriet er bereits in Konflikt. 2018 wurden gegen Farid Bang und den Rapper Kollegah wegen einer Textzeile in einem gemeinsamen Album Antisemitismusvorwürfe laut.