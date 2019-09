Eppelheim. (pol/mün) Nach einem Einbruch in der Nacht zu Montag wurde viele Menschen in Eppelheim und Plankstadt durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers geweckt. Der wurde eingesetzt, weil sich die beiden Tatverdächtigen im Feldgebiet versteckt haben sollen - gefunden wurden sie aber nicht.

Gegen 3 Uhr war in ein Eiscafé in der Scheffelstraße eingebrochen worden, wie die Polizei mitteilt. Zeugen beobachteten kurz darauf, wie zwei Personen mit gefüllten Taschen in das angrenzende Feldgebiet in Richtung der Hölderlinstraße flüchteten.

Neben den sofort alarmierten Polizeibeamten nahmen auch die Zeugen die Verfolgung auf.

In den angrenzenden Gartengrundstücken wurden zurückgelassene Gegenstände der mutmaßlichen Täter gefunden, die aber nicht erwischt wurden.

Sie hatten mehrere Spielautomaten im Eiscafé aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und zahlreiche Spuren gesichert.